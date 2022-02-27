Экономисты и риелторы ждут снижения цен на квартиры из-за Украины

27 февраля 2022 в 20:20 Размер текста - 17 +

Банки могут поднять ипотечные ставки Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Рубль дешевеет на фоне спецоперации на Украине Цены на недвижимость могут начать снижаться из-за экономической ситуации в России на фоне проведения спецоперации в Украине. Таким мнением с URA.RU поделился экономист Константин Селянин. «На рынке парадоксальная ситуация. С одной стороны, крайне бедные граждане, а с другой — одни из самых высоких цен на недвижимость в мире. Так не бывает долго. А поскольку граждане будут и дальше беднеть, то не очень понятно, откуда они возьмут деньги. У нас одной только ипотеки 16 трлн. Это означает, что как только упадут доходы, люди не смогут обслуживать свои кредиты, а значит, заложенная под ипотеку недвижимость выйдет на рынок. Это должно привести к существенному падению цен на жилье», — сказал Константин Селянин. Директор департамента управления сетью федеральной компании «Этажи» Татьяна Ахметдинова отметила рост спроса 24—25 февраля на 10-15% на квартиры и около 15-20% на загородную недвижимость. «Основная цель покупки — сохранение имеющихся сбережений. При этом многие понимают, что в сложившихся условиях не исключено временное снижение средней стоимости квадратного метра готового жилья, поэтому большинство рассчитывают на долгосрочные инвестиции», — отметила эксперт. По ее словам, люди уверены, что цены стабилизируются и перекроют инфляцию, как это было после трехлетнего снижения цен, начавшегося в 2014 году. Ахметдинова не исключила, повышения ставок по кредитам. «В пятницу часть банков уже подняли ставки на вторичное жилье выше 14,5%, остальные банки скоро также скорректируют свою кредитную политику. К дальнейшему росту ипотечных ставок может привести очередное повышение ключевой ставки Центробанком на ближайшем заседании», — добавила собеседница URA.RU. О начале военной операции на Украине 24 февраля объявил президент России Владимир Путин. Следом за этим западные страны ввели против РФ новые экономические санкции, а курс российского рубля начал стремительное падение. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Цены на недвижимость могут начать снижаться из-за экономической ситуации в России на фоне проведения спецоперации в Украине. Таким мнением с URA.RU поделился экономист Константин Селянин. «На рынке парадоксальная ситуация. С одной стороны, крайне бедные граждане, а с другой — одни из самых высоких цен на недвижимость в мире. Так не бывает долго. А поскольку граждане будут и дальше беднеть, то не очень понятно, откуда они возьмут деньги. У нас одной только ипотеки 16 трлн. Это означает, что как только упадут доходы, люди не смогут обслуживать свои кредиты, а значит, заложенная под ипотеку недвижимость выйдет на рынок. Это должно привести к существенному падению цен на жилье», — сказал Константин Селянин. Директор департамента управления сетью федеральной компании «Этажи» Татьяна Ахметдинова отметила рост спроса 24—25 февраля на 10-15% на квартиры и около 15-20% на загородную недвижимость. «Основная цель покупки — сохранение имеющихся сбережений. При этом многие понимают, что в сложившихся условиях не исключено временное снижение средней стоимости квадратного метра готового жилья, поэтому большинство рассчитывают на долгосрочные инвестиции», — отметила эксперт. По ее словам, люди уверены, что цены стабилизируются и перекроют инфляцию, как это было после трехлетнего снижения цен, начавшегося в 2014 году. Ахметдинова не исключила, повышения ставок по кредитам. «В пятницу часть банков уже подняли ставки на вторичное жилье выше 14,5%, остальные банки скоро также скорректируют свою кредитную политику. К дальнейшему росту ипотечных ставок может привести очередное повышение ключевой ставки Центробанком на ближайшем заседании», — добавила собеседница URA.RU. О начале военной операции на Украине 24 февраля объявил президент России Владимир Путин. Следом за этим западные страны ввели против РФ новые экономические санкции, а курс российского рубля начал стремительное падение.