В Японии возмутились отказом РФ от переговоров Фото: официальный сайт Министерство обороны РФ

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Решение России о прекращении переговоров с Японией по мирному договору является недопустимым. Об этом заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида на дебатах в парламенте.

«Мы считаем это абсолютно несправедливым и совершенно недопустимым, в связи с чем выражаем суровый протест, — подчеркнул глава правительства. — Мы не меняем свой курс на решение проблемы северных территорий (Курильских островов — прим. URA.RU) и заключение мирного договора», — заявил Кисида, передает ТАСС. При этом Кисида отметил, что Япония «не в состоянии говорить о перспективах переговоров» с Россией.

Ранее сообщалось, что Россия не будет проводить переговоры с Японией по Курилам. Это связано с введенными Японией санкциями против РФ. 24 февраля Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. После этого Фумио Кисида объявил о введении санкций против Центробанка РФ, пишет RT. Япония также ввела запрет на экспорт ряда товаров в Россию, сообщает «Национальная служба новостей». Страна ввела персональные санкции против физических лиц России.