Решение России о прекращении переговоров с Японией по мирному договору является недопустимым. Об этом заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида на дебатах в парламенте.
«Мы считаем это абсолютно несправедливым и совершенно недопустимым, в связи с чем выражаем суровый протест, — подчеркнул глава правительства. — Мы не меняем свой курс на решение проблемы северных территорий (Курильских островов — прим. URA.RU) и заключение мирного договора», — заявил Кисида, передает ТАСС. При этом Кисида отметил, что Япония «не в состоянии говорить о перспективах переговоров» с Россией.
Ранее сообщалось, что Россия не будет проводить переговоры с Японией по Курилам. Это связано с введенными Японией санкциями против РФ. 24 февраля Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. После этого Фумио Кисида объявил о введении санкций против Центробанка РФ, пишет RT. Япония также ввела запрет на экспорт ряда товаров в Россию, сообщает «Национальная служба новостей». Страна ввела персональные санкции против физических лиц России.
Решение России о прекращении переговоров с Японией по мирному договору является недопустимым. Об этом заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида на дебатах в парламенте. «Мы считаем это абсолютно несправедливым и совершенно недопустимым, в связи с чем выражаем суровый протест, — подчеркнул глава правительства. — Мы не меняем свой курс на решение проблемы северных территорий (Курильских островов — прим. URA.RU) и заключение мирного договора», — заявил Кисида, передает ТАСС. При этом Кисида отметил, что Япония «не в состоянии говорить о перспективах переговоров» с Россией. Ранее сообщалось, что Россия не будет проводить переговоры с Японией по Курилам. Это связано с введенными Японией санкциями против РФ. 24 февраля Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. После этого Фумио Кисида объявил о введении санкций против Центробанка РФ, пишет RT. Япония также ввела запрет на экспорт ряда товаров в Россию, сообщает «Национальная служба новостей». Страна ввела персональные санкции против физических лиц России.