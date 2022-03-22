В Японии назвали недопустимым отказ РФ от переговоров по Курилам. «Выражаем суровый протест»

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Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. Екатеринбург, россия, япония, флаг
В Японии возмутились отказом РФ от переговоров Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Решение России о прекращении переговоров с Японией по мирному договору является недопустимым. Об этом заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида на дебатах в парламенте.

«Мы считаем это абсолютно несправедливым и совершенно недопустимым, в связи с чем выражаем суровый протест, — подчеркнул глава правительства. — Мы не меняем свой курс на решение проблемы северных территорий (Курильских островов — прим. URA.RU) и заключение мирного договора», — заявил Кисида, передает ТАСС. При этом Кисида отметил, что Япония «не в состоянии говорить о перспективах переговоров» с Россией.

Ранее сообщалось, что Россия не будет проводить переговоры с Японией по Курилам. Это связано с введенными Японией санкциями против РФ. 24 февраля Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. После этого Фумио Кисида объявил о введении санкций против Центробанка РФ, пишет RT. Япония также ввела запрет на экспорт ряда товаров в Россию, сообщает «Национальная служба новостей». Страна ввела персональные санкции против физических лиц России.

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Решение России о прекращении переговоров с Японией по мирному договору является недопустимым. Об этом заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида на дебатах в парламенте. «Мы считаем это абсолютно несправедливым и совершенно недопустимым, в связи с чем выражаем суровый протест, — подчеркнул глава правительства. — Мы не меняем свой курс на решение проблемы северных территорий (Курильских островов — прим. URA.RU) и заключение мирного договора», — заявил Кисида, передает ТАСС. При этом Кисида отметил, что Япония «не в состоянии говорить о перспективах переговоров» с Россией. Ранее сообщалось, что Россия не будет проводить переговоры с Японией по Курилам. Это связано с введенными Японией санкциями против РФ. 24 февраля Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. После этого Фумио Кисида объявил о введении санкций против Центробанка РФ, пишет RT. Япония также ввела запрет на экспорт ряда товаров в Россию, сообщает «Национальная служба новостей». Страна ввела персональные санкции против физических лиц России.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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