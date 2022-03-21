21 марта 2022
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Путин наградил трех высокопоставленных челябинцев

© Служба новостей «URA.RU»
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Визит Президента РФ Владимира Путина на открытие Аглофабрики ММК. Челябинская область, путин владимир
Президент Владимир Путин высоко оценил заслуги трех VIP-челябинцев перед Россией Фото:

Президент России Владимир Путин наградил государственными наградами ряд жителей Челябинской области, включая вице-губернатора Виктора Мамина, депутатов заксобрания региона Юрия Карликанова и Анатолия Брагина. Соответствующий указ главы государства опубликован на интернет-портале официальной информации.

Как следует из текста документа, медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени получил первый вице-губернатор Виктор Мамин. Орденом Почета «за активную законотворческую деятельность и многолетнюю добросовестную работу» награжден вице-спикер заксобрания Челябинской области Юрий Карликанов.

С той же формулировкой медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени глава государства удостоил главу комитета по законодательству челябинского парламента Анатолия Брагина. Долгое время Брагин также занимал пост зампреда ЗСО, а ранее работал прокурором Челябинской области.

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Президент России Владимир Путин наградил государственными наградами ряд жителей Челябинской области, включая вице-губернатора Виктора Мамина, депутатов заксобрания региона Юрия Карликанова и Анатолия Брагина. Соответствующий указ главы государства опубликован на интернет-портале официальной информации. Как следует из текста документа, медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени получил первый вице-губернатор Виктор Мамин. Орденом Почета «за активную законотворческую деятельность и многолетнюю добросовестную работу» награжден вице-спикер заксобрания Челябинской области Юрий Карликанов. С той же формулировкой медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени глава государства удостоил главу комитета по законодательству челябинского парламента Анатолия Брагина. Долгое время Брагин также занимал пост зампреда ЗСО, а ранее работал прокурором Челябинской области.
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