Путин наградил трех высокопоставленных челябинцев

Президент Владимир Путин высоко оценил заслуги трех VIP-челябинцев перед Россией Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Президент России Владимир Путин наградил государственными наградами ряд жителей Челябинской области, включая вице-губернатора Виктора Мамина, депутатов заксобрания региона Юрия Карликанова и Анатолия Брагина. Соответствующий указ главы государства опубликован на интернет-портале официальной информации.

Как следует из текста документа, медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени получил первый вице-губернатор Виктор Мамин. Орденом Почета «за активную законотворческую деятельность и многолетнюю добросовестную работу» награжден вице-спикер заксобрания Челябинской области Юрий Карликанов.

С той же формулировкой медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени глава государства удостоил главу комитета по законодательству челябинского парламента Анатолия Брагина. Долгое время Брагин также занимал пост зампреда ЗСО, а ранее работал прокурором Челябинской области.