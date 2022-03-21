Сотрудники МФЦ Каменска-Уральского экономят бумагу для принтера, из-за чего приходится печатать на оборотных сторонах листа и отказывать в услугах посетителям, пришедшим без готовых ксерокопий. Об этом сообщили очевидцы.
«Ходили сегодня в МФЦ для оформления регистрации по месту пребывания. Нам отказали на том основании, что мы не принесли с собой ксерокопии документов», — цитирует портал Е1.ru посетительницу местного МФЦ.
Она сделала вывод, что работники вынуждены отказывать посетителям из-за дефицита бумаги. Чтобы получить нужные документы в МФЦ посетительнице пришлось идти в ближайший копировальный салон.
Директор МФЦ Каменска-Уральского Виктор Иванов подтвердил информацию об экономии бумаги. «Что касается бумаги, то да, мы ее экономим. Что возможно, печатаем на оборотках, по максимуму переходим на электронный документооборот», — объяснил Иванов. Он подчеркнул, что отказ клиенту, пришедшему без ксерокопий, может быть связан с экономией времени, так как на каждого клиента выделяется по 15 минут.
Цены на бумагу в России выросли в шесть раз, из-за чего компании начали экономить на печати. По одной из версий аналитиков, проблемы с бумагой могли возникнуть из-за ухода части иностранных компаний из РФ. Поскольку некоторые из них специализировались на производстве бумаги, Туринский целлюлозно-бумажный завод собирается занять этот сегмент рынка.
Компании начали покидать рынок России после санкций Запада, введенных из-за спецоперации РФ на Украине. Президент России Владимир Путин принял решение начать операцию 24 февраля из-за усиления агрессии Украины в отношении жителей Донецкой и Луганской народных республик.
Сотрудники МФЦ Каменска-Уральского экономят бумагу для принтера, из-за чего приходится печатать на оборотных сторонах листа и отказывать в услугах посетителям, пришедшим без готовых ксерокопий. Об этом сообщили очевидцы. «Ходили сегодня в МФЦ для оформления регистрации по месту пребывания. Нам отказали на том основании, что мы не принесли с собой ксерокопии документов», — цитирует портал Е1.ru посетительницу местного МФЦ. Она сделала вывод, что работники вынуждены отказывать посетителям из-за дефицита бумаги. Чтобы получить нужные документы в МФЦ посетительнице пришлось идти в ближайший копировальный салон. Директор МФЦ Каменска-Уральского Виктор Иванов подтвердил информацию об экономии бумаги. «Что касается бумаги, то да, мы ее экономим. Что возможно, печатаем на оборотках, по максимуму переходим на электронный документооборот», — объяснил Иванов. Он подчеркнул, что отказ клиенту, пришедшему без ксерокопий, может быть связан с экономией времени, так как на каждого клиента выделяется по 15 минут. Цены на бумагу в России выросли в шесть раз, из-за чего компании начали экономить на печати. По одной из версий аналитиков, проблемы с бумагой могли возникнуть из-за ухода части иностранных компаний из РФ. Поскольку некоторые из них специализировались на производстве бумаги, Туринский целлюлозно-бумажный завод собирается занять этот сегмент рынка. Компании начали покидать рынок России после санкций Запада, введенных из-за спецоперации РФ на Украине. Президент России Владимир Путин принял решение начать операцию 24 февраля из-за усиления агрессии Украины в отношении жителей Донецкой и Луганской народных республик.