Посетителям МФЦ предлагают самим делать ксерокопии документов Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Сотрудники МФЦ Каменска-Уральского экономят бумагу для принтера, из-за чего приходится печатать на оборотных сторонах листа и отказывать в услугах посетителям, пришедшим без готовых ксерокопий. Об этом сообщили очевидцы.

«Ходили сегодня в МФЦ для оформления регистрации по месту пребывания. Нам отказали на том основании, что мы не принесли с собой ксерокопии документов», — цитирует портал Е1.ru посетительницу местного МФЦ.

Она сделала вывод, что работники вынуждены отказывать посетителям из-за дефицита бумаги. Чтобы получить нужные документы в МФЦ посетительнице пришлось идти в ближайший копировальный салон.

Директор МФЦ Каменска-Уральского Виктор Иванов подтвердил информацию об экономии бумаги. «Что касается бумаги, то да, мы ее экономим. Что возможно, печатаем на оборотках, по максимуму переходим на электронный документооборот», — объяснил Иванов. Он подчеркнул, что отказ клиенту, пришедшему без ксерокопий, может быть связан с экономией времени, так как на каждого клиента выделяется по 15 минут.

Цены на бумагу в России выросли в шесть раз, из-за чего компании начали экономить на печати. По одной из версий аналитиков, проблемы с бумагой могли возникнуть из-за ухода части иностранных компаний из РФ. Поскольку некоторые из них специализировались на производстве бумаги, Туринский целлюлозно-бумажный завод собирается занять этот сегмент рынка.

Компании начали покидать рынок России после санкций Запада, введенных из-за спецоперации РФ на Украине. Президент России Владимир Путин принял решение начать операцию 24 февраля из-за усиления агрессии Украины в отношении жителей Донецкой и Луганской народных республик.

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