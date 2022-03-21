21 марта 2022

В Краснотурьинске на ходу сгорел трамвай. Фото, видео

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Музей истории Трамвайно-троллейбусного управления. Екатеринбург, тту, общественный транспорт, колеса вагона, трамвайное депо, трамвай, музей истории трамвайно троллейбусного депо
Трамвай сгорел на ходу (архивное фото) Фото:

В Краснотурьинске вечером 21 марта рядом с жилым домом сгорел трамвай во время движения по маршруту. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

«На площади 20 квадратных метров сгорел трамвай КТМ-5. В тушении пожара были задействованы две единицы техники, 11 человек личного состава», — приводится сообщение пресс-службы на официальном сайте ведомства.

Информация о пожаре у МЧС появилась в 23:35. Спасатели смогли потушить пламя за шесть минут.

Очевидцы сняли видео, на котором трамвай полностью сгорает, и остается только металлический каркас. Дымом заволокло дом, рядом с которым находился трамвай.

Фото:

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В Краснотурьинске вечером 21 марта рядом с жилым домом сгорел трамвай во время движения по маршруту. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области. «На площади 20 квадратных метров сгорел трамвай КТМ-5. В тушении пожара были задействованы две единицы техники, 11 человек личного состава», — приводится сообщение пресс-службы на официальном сайте ведомства. Информация о пожаре у МЧС появилась в 23:35. Спасатели смогли потушить пламя за шесть минут. Очевидцы сняли видео, на котором трамвай полностью сгорает, и остается только металлический каркас. Дымом заволокло дом, рядом с которым находился трамвай.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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