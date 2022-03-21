В Краснотурьинске вечером 21 марта рядом с жилым домом сгорел трамвай во время движения по маршруту. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.
«На площади 20 квадратных метров сгорел трамвай КТМ-5. В тушении пожара были задействованы две единицы техники, 11 человек личного состава», — приводится сообщение пресс-службы на официальном сайте ведомства.
Информация о пожаре у МЧС появилась в 23:35. Спасатели смогли потушить пламя за шесть минут.
Очевидцы сняли видео, на котором трамвай полностью сгорает, и остается только металлический каркас. Дымом заволокло дом, рядом с которым находился трамвай.
В Краснотурьинске вечером 21 марта рядом с жилым домом сгорел трамвай во время движения по маршруту. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области. «На площади 20 квадратных метров сгорел трамвай КТМ-5. В тушении пожара были задействованы две единицы техники, 11 человек личного состава», — приводится сообщение пресс-службы на официальном сайте ведомства. Информация о пожаре у МЧС появилась в 23:35. Спасатели смогли потушить пламя за шесть минут. Очевидцы сняли видео, на котором трамвай полностью сгорает, и остается только металлический каркас. Дымом заволокло дом, рядом с которым находился трамвай.