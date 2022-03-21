Пермяки из-за паники вынуждены искать лекарства через соцсети

Лекарства вернутся в аптеки, обещают в Росздравнадзоре Фото: Алексей Гущин © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Необходимое для лечения заболеваний щитовидной железы лекарство L-тироксин из-за ажиотажного спроса пропало из пермских аптек. Люди вынуждены искать препарат с помощью объявлений в социальных сетях.

«Очень нужен Эутирокс 100 или 50, можно L-тироксин. Может, кто-то поделится? Пожалуйста, помогите, в аптеках нигде нет», — пишет, например, жительница Пермского края в паблике «Подслушано Очер». В комментариях пользователи предлагают поделиться запасами.

В Росздравнадзоре признают дефицит L-тироксина, но обещают, что он появится в аптеках в ближайшее время. Его запасов в России достаточно, более того, есть отечественный производитель препарата, говорит глава Росздравнадзора Алла Самойлова. «Люди, страдающие заболеваниями щитовидной железы, закупились впрок в ожидании решения западных фармкомпаний, которые в итоге не отказались от поставок лекарств. В первую неделю марта в России было продано в 10 раз больше L-тироксина, во вторую неделю марта — в 5 раз больше, чем обычно», — цитирует Самойлову сайт «Объясняем.рф».

В России на 50% увеличился объем продаж лекарств в первую неделю после начала вынужденной спецоперации на Украине. На праздновании восьмилетия воссоединения России и Крыма, президент России Владимир Путин напомнил, что ее задачей является избавление «людей на Донбассе от страданий, от геноцида». На фоне спецоперации многие страны ввели санкции в отношении России, но Минздрав и Минпромторг заверили, что лекарств хватает. Власти вносят также необходимые изменения в законы, чтобы проблем с препаратами не было и в будущем.

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