21 марта 2022
19 марта 2022

Челябинская семья застряла в Египте без денег

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт Деньги. Тюмень, паспорт, билет, полет, пять тысяч, евро, деньги, путешествие, валюта, заграничный паспорт, полет на самолете, билет на самолет, посадочный билет, 100 евро
Семья третью неделю не может улететь домой Фото:

Челябинка Миляна Анисимова со своим мужем застряла в Шарм-Эш-Шейхе (Египет) и не может вернуться домой. Как сообщила URA.RU Миляна, дома у них остались двое несовершеннолетних сыновей, а деньги на перелет в Россию закончились.

«Вылет на отдых в Египет состоялся 1 марта по турпутевке. Нас заселили в гостиницу, все было прекрасно. 8 марта должны были лететь домой. Однако, из-за закрытия воздушного пространства вылет отменили, через три дня снова была отмена, еще спустя два дня очередная отмена рейса, и перенос на более позднюю дату. Денег на билет в Россию нет. Банковские карты не работают, а местные обналичивают деньги по тарифу от 175 до 200 рублей за доллар», — рассказала URA.RU Миляна.

Челябинка добавила, что отель, в котором они проживают, выкуплен до сентября. Семья может не переживать, что их выгонят. Миляна отметила, что 31 марта из Шарм-Эш-Шейха должны состояться два вылета в Россию. Но не факт, что семья сможет попасть на борт. Как сообщила туристка, списки составляет Москва, и даже если на борту остаются места тех, кто улетел из Египта за свой счет, в самолет не пускают, если тебя нет в списках.

Ранее турист из Челябинска рассказал, как он с женой возвращался домой из Будапешта (Венгрия). Чтобы вернуться в Челябинск паре пришлось лететь через две страны за свой счет. Турист благодарит друзей, которые смогли финансово помочь с возвращением.

Введение антироссийских санкций ЕС после начала спецоперации РФ на Украине повлияло на отношения между Россией и западными странами. Многие из них закрыли свои воздушные пространства для российских авиаперевозчиков. Россия в качестве ответной меры сделала то же самое. Ростуризм совместно Росавиацией ищут возможности вернуть застрявших за границей граждан на родину.

Санкции призваны ослабить российскую экономику, а также нарушить все сферы жизни каждого россиянина. В Кремле считают, что действия, направленные на ухудшение жизни миллионов людей, имеют все признаки агрессии и войны экономическими, политическими, информационными средствами.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Челябинск» и в viber-канале «Челябинск», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Челябинка Миляна Анисимова со своим мужем застряла в Шарм-Эш-Шейхе (Египет) и не может вернуться домой. Как сообщила URA.RU Миляна, дома у них остались двое несовершеннолетних сыновей, а деньги на перелет в Россию закончились. «Вылет на отдых в Египет состоялся 1 марта по турпутевке. Нас заселили в гостиницу, все было прекрасно. 8 марта должны были лететь домой. Однако, из-за закрытия воздушного пространства вылет отменили, через три дня снова была отмена, еще спустя два дня очередная отмена рейса, и перенос на более позднюю дату. Денег на билет в Россию нет. Банковские карты не работают, а местные обналичивают деньги по тарифу от 175 до 200 рублей за доллар», — рассказала URA.RU Миляна. Челябинка добавила, что отель, в котором они проживают, выкуплен до сентября. Семья может не переживать, что их выгонят. Миляна отметила, что 31 марта из Шарм-Эш-Шейха должны состояться два вылета в Россию. Но не факт, что семья сможет попасть на борт. Как сообщила туристка, списки составляет Москва, и даже если на борту остаются места тех, кто улетел из Египта за свой счет, в самолет не пускают, если тебя нет в списках. Ранее турист из Челябинска рассказал, как он с женой возвращался домой из Будапешта (Венгрия). Чтобы вернуться в Челябинск паре пришлось лететь через две страны за свой счет. Турист благодарит друзей, которые смогли финансово помочь с возвращением. Введение антироссийских санкций ЕС после начала спецоперации РФ на Украине повлияло на отношения между Россией и западными странами. Многие из них закрыли свои воздушные пространства для российских авиаперевозчиков. Россия в качестве ответной меры сделала то же самое. Ростуризм совместно Росавиацией ищут возможности вернуть застрявших за границей граждан на родину. Санкции призваны ослабить российскую экономику, а также нарушить все сферы жизни каждого россиянина. В Кремле считают, что действия, направленные на ухудшение жизни миллионов людей, имеют все признаки агрессии и войны экономическими, политическими, информационными средствами.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...