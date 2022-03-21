Челябинская семья застряла в Египте без денег

Семья третью неделю не может улететь домой Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Челябинка Миляна Анисимова со своим мужем застряла в Шарм-Эш-Шейхе (Египет) и не может вернуться домой. Как сообщила URA.RU Миляна, дома у них остались двое несовершеннолетних сыновей, а деньги на перелет в Россию закончились.

«Вылет на отдых в Египет состоялся 1 марта по турпутевке. Нас заселили в гостиницу, все было прекрасно. 8 марта должны были лететь домой. Однако, из-за закрытия воздушного пространства вылет отменили, через три дня снова была отмена, еще спустя два дня очередная отмена рейса, и перенос на более позднюю дату. Денег на билет в Россию нет. Банковские карты не работают, а местные обналичивают деньги по тарифу от 175 до 200 рублей за доллар», — рассказала URA.RU Миляна.

Челябинка добавила, что отель, в котором они проживают, выкуплен до сентября. Семья может не переживать, что их выгонят. Миляна отметила, что 31 марта из Шарм-Эш-Шейха должны состояться два вылета в Россию. Но не факт, что семья сможет попасть на борт. Как сообщила туристка, списки составляет Москва, и даже если на борту остаются места тех, кто улетел из Египта за свой счет, в самолет не пускают, если тебя нет в списках.

Ранее турист из Челябинска рассказал, как он с женой возвращался домой из Будапешта (Венгрия). Чтобы вернуться в Челябинск паре пришлось лететь через две страны за свой счет. Турист благодарит друзей, которые смогли финансово помочь с возвращением.

Введение антироссийских санкций ЕС после начала спецоперации РФ на Украине повлияло на отношения между Россией и западными странами. Многие из них закрыли свои воздушные пространства для российских авиаперевозчиков. Россия в качестве ответной меры сделала то же самое. Ростуризм совместно Росавиацией ищут возможности вернуть застрявших за границей граждан на родину.

Санкции призваны ослабить российскую экономику, а также нарушить все сферы жизни каждого россиянина. В Кремле считают, что действия, направленные на ухудшение жизни миллионов людей, имеют все признаки агрессии и войны экономическими, политическими, информационными средствами.

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