Авиакомпаниям разрешили летать из Кольцово в Тунис и Минск

Росавиация выдала новые допуски для авиакомпаний Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Российским авиакомпаниям, в числе которых «Уральские авиалинии», «Россия», Azur Air, Royal Flight и Red Wings, выдали новые допуски на перелеты в Тунис, Казахстан, Узбекистан, Белоруссию, Армению и Азербайджан. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте Росавиации.

Ведомство выдало на заседании межведомственной комиссии по допуску авиакомпаний к воздушным перевозкам новые допуски для авиакомпаний для совершения международных рейсов. Новые рейсы из Кольцово в Казахстан:

Екатеринбург — Нур-Султан, 7 раз в неделю, авиакомпания «Россия» (выдан временный допуск на 14 дней);

Екатеринбург — Алма-Ата, 7 раз в неделю, авиакомпания «Россия» (выдан временный допуск на 14 дней);

Екатеринбург — Атырау, 8 раз в неделю, «Уральские авиалинии»;

Екатеринбург — Петропавловск, 1 раз в неделю, «Уральские авиалинии».

Рейсы в Азербайджан:

Екатеринбург — Баку, 7 раз в неделю, «Россия»;

Екатеринбург — Баку, увеличилось с 4 до 7 раз в неделю, Red Wings.

Рейсы в Армению:

Екатеринбург — Ереван, 7 раз в неделю, «Россия»;

Екатеринбург — Ереван, увеличилось с 4 до 7 раз в неделю, Red Wings.

Рейсы в Белоруссию:

Екатеринбург — Минск, 2 раза в неделю, Azur Air.

Рейсы в Тунис:

Екатеринбург — Джерба, 4 раза в неделю, Royal Flight;

Екатеринбург — Монастир, 4 раза в неделю, Royal Flight;

Екатеринбург — Энфида, 4 раза в неделю, Royal Flight.

Рейсы в Узбекистан:

Екатеринбург — Бухара, 4 раза в неделю, «Россия» (действие допуска до конца зимнего летного сезона 2022-2023);

Екатеринбург — Карши, 1 раз в неделю, Azur Air (действие допуска до конца зимнего летного сезона 2022-2023);

Екатеринбург — Навои, 1 раз в неделю, Azur Air (действие допуска до конца зимнего летного сезона 2022-2023);

Екатеринбург — Самарканд, 4 раза в неделю, «Россия» (действие допуска до конца зимнего летного сезона 2022-2023);

Екатеринбург — Ташкент, 2 раза в неделю, «Россия» (временный допуск на 14 дней);

Екатеринбург — Самарканд, 7 раз в неделю, Red Wings (увеличили с 4 раз в неделю, действие допуска до конца зимнего летного сезона 2022-2023).

Ранее стало известно, что авиакомпании собрали список желаемых международных рейсов. В список также входили рейсы «Уральских авиалиний» из аэропорта Жуковского в Монголию и Казахстан, которые Росавиация также допустила для осуществления.