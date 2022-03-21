21 марта 2022

Авиакомпаниям разрешили летать из Кольцово в Тунис и Минск

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Прибытие Белавиа в Кольцово. Екатеринбург , полет, авиация, поездка, самолет в небе, самолет летит, путешествие
Росавиация выдала новые допуски для авиакомпаний Фото:

Российским авиакомпаниям, в числе которых «Уральские авиалинии», «Россия», Azur Air, Royal Flight и Red Wings, выдали новые допуски на перелеты в Тунис, Казахстан, Узбекистан, Белоруссию, Армению и Азербайджан. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте Росавиации.

Ведомство выдало на заседании межведомственной комиссии по допуску авиакомпаний к воздушным перевозкам новые допуски для авиакомпаний для совершения международных рейсов. Новые рейсы из Кольцово в Казахстан:

  • Екатеринбург — Нур-Султан, 7 раз в неделю, авиакомпания «Россия» (выдан временный допуск на 14 дней);
  • Екатеринбург — Алма-Ата, 7 раз в неделю, авиакомпания «Россия» (выдан временный допуск на 14 дней);
  • Екатеринбург — Атырау, 8 раз в неделю, «Уральские авиалинии»;
  • Екатеринбург — Петропавловск, 1 раз в неделю, «Уральские авиалинии».

Рейсы в Азербайджан:

  • Екатеринбург — Баку, 7 раз в неделю, «Россия»;
  • Екатеринбург — Баку, увеличилось с 4 до 7 раз в неделю, Red Wings.

Рейсы в Армению:

  • Екатеринбург — Ереван, 7 раз в неделю, «Россия»;
  • Екатеринбург — Ереван, увеличилось с 4 до 7 раз в неделю, Red Wings.

Рейсы в Белоруссию:

  • Екатеринбург — Минск, 2 раза в неделю, Azur Air.

Рейсы в Тунис:

  • Екатеринбург — Джерба, 4 раза в неделю, Royal Flight;
  • Екатеринбург — Монастир, 4 раза в неделю, Royal Flight;
  • Екатеринбург — Энфида, 4 раза в неделю, Royal Flight.

Рейсы в Узбекистан:

  • Екатеринбург — Бухара, 4 раза в неделю, «Россия» (действие допуска до конца зимнего летного сезона 2022-2023);
  • Екатеринбург — Карши, 1 раз в неделю, Azur Air (действие допуска до конца зимнего летного сезона 2022-2023);
  • Екатеринбург — Навои, 1 раз в неделю, Azur Air (действие допуска до конца зимнего летного сезона 2022-2023);
  • Екатеринбург — Самарканд, 4 раза в неделю, «Россия» (действие допуска до конца зимнего летного сезона 2022-2023);
  • Екатеринбург — Ташкент, 2 раза в неделю, «Россия» (временный допуск на 14 дней);
  • Екатеринбург — Самарканд, 7 раз в неделю, Red Wings (увеличили с 4 раз в неделю, действие допуска до конца зимнего летного сезона 2022-2023).

Ранее стало известно, что авиакомпании собрали список желаемых международных рейсов. В список также входили рейсы «Уральских авиалиний» из аэропорта Жуковского в Монголию и Казахстан, которые Росавиация также допустила для осуществления.

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Российским авиакомпаниям, в числе которых «Уральские авиалинии», «Россия», Azur Air, Royal Flight и Red Wings, выдали новые допуски на перелеты в Тунис, Казахстан, Узбекистан, Белоруссию, Армению и Азербайджан. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте Росавиации. Ведомство выдало на заседании межведомственной комиссии по допуску авиакомпаний к воздушным перевозкам новые допуски для авиакомпаний для совершения международных рейсов. Новые рейсы из Кольцово в Казахстан: Рейсы в Азербайджан: Рейсы в Армению: Рейсы в Белоруссию: Рейсы в Тунис: Рейсы в Узбекистан: Ранее стало известно, что авиакомпании собрали список желаемых международных рейсов. В список также входили рейсы «Уральских авиалиний» из аэропорта Жуковского в Монголию и Казахстан, которые Росавиация также допустила для осуществления.
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