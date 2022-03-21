В Перми найдено место, где бывал Достоевский

Раскопки будут продолжены Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Пермские археологи, занимающиеся раскопками на территории завода им. Шпагина, где будет построено новое здание Пермской художественной галереи, обнаружили часть Соликамского тракта — пути следования в ссылку писателя Федора Достоевского. Об этом сообщил архитектор-реставратор Геннадий Воженников на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

«Обнаружена эволюция дорожной „одежды“ знаменитого Соликамского тракта с развитым дренажем! По этой дороге шагал в ссылку в Сибирь сам Федор Михайлович Достоевский! Культурные слои на глубине от 1,3 м уже до 3,5 метров», — написал Воженников.

Это культурный слой начала 19-го века — участок Соликамского тракта проходил здесь до строительства железной дороги. Найденные артефакты: старинные монеты, нательные кресты, украшения — позволили археологам определить возраст этой дороги.

Кроме того, благодаря находке исследователи смогли зафиксировать на редкой карте конца 18 века расположение домов относительно Соликамского тракта. Ранее URA.RU рассказывало о первых находках на этой территории, а также о том, как археологи впервые предположили, что это именно та часть знаменитой ссыльной дороги.

В срезе земли видно сразу несколько культурных слоев Геннадий Воженников / vk.com

По этой дороге шел в ссылку Федор Достоевский Геннадий Воженников / vk.com

Найденные артефакты помогли определить возраст дороги Геннадий Воженников / vk.com