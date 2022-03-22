Деньги от федеральных властей на конкретные объекты будут распределены позднее Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Свердлвоская область получит от правительства РФ новый инфраструктурный кредит — на 3,6 миллиарда рублей, эти деньги будут потрачены на строительные проекты в Екатеринбурге. Об этом URA.RU рассказал источник, близкий к областному кабмину. Из письма от Минфина РФ, предоставленного собеседником агентства, следует, что деньги будут выделены в 2024—2025 годах.

На какие конкретно объекты в столице Урала их планируется потратить, пока не определено. «Сейчас городская администрация как раз принимает решение», — поделился региональный чиновник. Другие регионы УрФО получат меньше: Курганской области одобрено 504,7 миллиона рублей, Тюменской — 1,7 миллиарда рублей, Челябинской — 3,1 миллиарда, ХМАО — 2,3 миллиарда, ЯНАО — 757,6 миллиона рублей.

Инфраструктурные кредиты — крупнейшая инициатива последних лет, она направлена на социально-экономическое развитие регионов России. Ставка по таким бюджетным займам — 3% годовых. Первый подобный кредит Свердлвоская область получила в 2021 году — в размере 11,9 миллиарда рублей. Они так же пошли на большие проекты в Екатеринбурге. В общей сложности речь идет о восьми стройках. Как писало URA.RU, из-за бюрократической ошибки при перераспределении этих средств между областью и городом едва не встало финансирование шести объектов.

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