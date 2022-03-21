В Курган с визитом прибыл полпред Владимир Якушев Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курган с визитом прибыл полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев. Он проверил строящуюся детскую поликлинику в микрорайоне Заозерный, передает журналист URA.RU. В составе курганской делегации — глава региона Вадим Шумков, заместители губернатора, мэр Кургана Елена Ситникова и директора департаментов.

«Для работы в поликлинике будут привлекаться молодые специалисты. Для них же будет проработан вопрос по обеспечению жильем. Также будем переводить медиков из филиалов», — рассказала Якушеву замгубернатора по соцполитике Лариса Кокорина.

Представитель компании-застройщика пояснил, что никаких проблем в ходе строительства нет. При этом застройщик планируют увеличить темпы строительства детской поликлиники.

URA.RU писало, что в Курганской области Якушев во время визита проверит строящиеся объект, индустриальный парк на улице Щорса. Также состоится совещание с аграриями. Это плановая поездка в регион.