Мэрия в ХМАО переселит в однушку многодетную мать-одиночку

23 марта 2022 в 18:48 Размер текста - 17 +

Жительница Сургутского района почти 10 лет не может получить новое жилье Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Многодетной матери-одиночке Вере Заостровской из Сургутского района, которая со своими тремя сыновьями и дочерью живет в балке (в жилье низкого качества, задуманном как временное — прим. URA.RU), мэрия выделит по решению суда однокомнатную квартиру площадью 41 квадратный метр. Как рассказала агентству сама Заостровская, кроме ее семьи там будут проживать бывшая свекровь женщины и ее сын. «Я с 2013 года пытаюсь добиться предоставления мне благоустроенного жилья, только после того, как я выиграла суд, мне заявили в администрации, что выделят жилье. Это будет однокомнатная квартира на семерых — я, мои дети, мать погибшего бывшего мужа и его брат, потому что зарегистрированы мы вместе в квартире деревянного аварийного дома. Я не понимаю, как мы будем жить в таких условиях. Мне непонятны и доводы суда, который принял такое решение, когда я подавала иск на расширение площади», — говорит Заостровская. Женщина рассказала, что после развода с мужем от властей получила балок, где она проживает, там нет ни ванны, ни туалета, из-за чего к семье часто наведываются представители органов опеки. «Органы опеки ходатайствуют о предоставлении жилья, но толку от этого нет. Мне предлагали другое жилье, но там элементарно нужны огромные вложения, которые я себе позволить не могу», — добавляет мать-одиночка. В администрации Барсово журналисту URA.RU предоставить оперативный комментарий не смогли и предложили оформить письменный запрос, он направлен в адрес мэрии, на момент публикации ответ на него не поступил. В суд Сургутского района, который принимал решение о предоставлении жилого помещения семье Заостровской дозвониться не удалось. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Югра » и в viber-канале « Югра », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Многодетной матери-одиночке Вере Заостровской из Сургутского района, которая со своими тремя сыновьями и дочерью живет в балке (в жилье низкого качества, задуманном как временное — прим. URA.RU), мэрия выделит по решению суда однокомнатную квартиру площадью 41 квадратный метр. Как рассказала агентству сама Заостровская, кроме ее семьи там будут проживать бывшая свекровь женщины и ее сын. «Я с 2013 года пытаюсь добиться предоставления мне благоустроенного жилья, только после того, как я выиграла суд, мне заявили в администрации, что выделят жилье. Это будет однокомнатная квартира на семерых — я, мои дети, мать погибшего бывшего мужа и его брат, потому что зарегистрированы мы вместе в квартире деревянного аварийного дома. Я не понимаю, как мы будем жить в таких условиях. Мне непонятны и доводы суда, который принял такое решение, когда я подавала иск на расширение площади», — говорит Заостровская. Женщина рассказала, что после развода с мужем от властей получила балок, где она проживает, там нет ни ванны, ни туалета, из-за чего к семье часто наведываются представители органов опеки. «Органы опеки ходатайствуют о предоставлении жилья, но толку от этого нет. Мне предлагали другое жилье, но там элементарно нужны огромные вложения, которые я себе позволить не могу», — добавляет мать-одиночка. В администрации Барсово журналисту URA.RU предоставить оперативный комментарий не смогли и предложили оформить письменный запрос, он направлен в адрес мэрии, на момент публикации ответ на него не поступил. В суд Сургутского района, который принимал решение о предоставлении жилого помещения семье Заостровской дозвониться не удалось.