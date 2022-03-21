Бьюти-мастера в ЯНАО вынуждены поднимать цены на свои услуги

Стоимость услуг косметолога в ЯНАО выросла почти на 30% Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Косметологи и мастера по наращиванию ресниц в Новом Уренгое вынуждены были поднять стоимость своих услуг почти на 30 процентов. Причиной стали дорогостоящие препараты, которые из-за санкций Евросоюза подорожали в несколько раз, рассказали URA.RU специалисты в сфере красоты.

«Мне пришлось поднять цены именно на препараты, потому что их теперь в два раза сложнее достать — они импортные и покупались заграницей. Значительно выросла цена процедуру биоревитализации лица. Раньше стоило 10 500, а сейчас 15 000 рублей. Тоже самое увеличение губ, было 10 000 рублей, а стало 13 000. Это при учете, что за аренду кабинета я плачу 120 000 рублей», — делится косметолог Елена.

С аналогичной проблемой столкнулась и мастер по наращиванию ресниц Екатерина. Специалист вынуждена была поднять цену из-за новой стоимости на расходный материал. «Я пытаюсь хотя бы постепенно повышать цену, чтобы не распугать клиентов. Пока на 200 рублей, но это не предел. Стоимость доставки и материала растет с каждым днем», — рассказывает девушка.

Из-за того, что страны запада ввели санкции против России, некоторые иностранные бренды покинули рынок РФ. В связи с этим, стоимость импортной продукции резко выросла в цене. Как заявляли зарубежные политики, санкции против России должны были серьезно ударить по экономической ситуации в стране, в том числе по социальной и гуманитарным сферам. Лидеры иностранных государств полагают, что такая политика ударит по жителям РФ. На такие заявления глава государства Владимир Путин сообщил, что нынешнее поведение Евросоюза и США имеет признаки агрессии.

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