Дерматолог назвала главную проблему с кожей весной

23 марта 2022 в 01:01 Размер текста - 17 +

После зимы все участки кожи человека слишком пересушены Фото: Владимир Жабриков © URA.RU После зимы кожа человека пересушена и не может защитить организм от аллергенов и токсинов, что приводит к аллергическим дерматитам. Об этом в беседе с URA.RU рассказала дерматолог, профессор кафедры дерматовенерологии и косметологии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования, доктор медицинских наук Юлия Галлямова. «Весной очень часто происходит обострение многих кожных заболеваний, например таких, как аллергический дерматит, экзема. Это связано с тем, что кожа во время зимнего периода пересушена и теряет свои барьерные свойства, соответственно, аллергены, токсины легко проникают через кожу, вызывая аллергические дерматиты. Это одна из тех проблем, с которыми мы чаще встречаемся весной», — сказала Юлия Галлямова. Специалист рекомендовала увлажнять участки кожи, которые подверглись дерматиту. «Чтобы предупредить дерматиты, нужно постоянное увлажнение, особенно руки, которые мы в последнее время часто стали мыть. Но чтобы не пересушивать кожу, конечно, нужно использовать различные крема для рук, увлажняющие средства. Учитывая, что за зимнее время очень пересушен весь кожный покров, нужно использовать и крема для тела. Сухость наиболее заметна на голенях. Если вы заметили легкое шелушение на голенях, то нужен крем для тела», — уточнила она. Если человек не начнет ничего предпринимать для борьбы с дерматитом, то его ждут неприятные последствия, предупредила доктор медицинских наук. «Если вовремя не купировать и не остановить аллергический дерматит, то он может перерасти в экзему. Это достаточно неприятное заболевание с сильным зудом, поражением кожи», — подчеркнула дерматолог. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

После зимы кожа человека пересушена и не может защитить организм от аллергенов и токсинов, что приводит к аллергическим дерматитам. Об этом в беседе с URA.RU рассказала дерматолог, профессор кафедры дерматовенерологии и косметологии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования, доктор медицинских наук Юлия Галлямова. «Весной очень часто происходит обострение многих кожных заболеваний, например таких, как аллергический дерматит, экзема. Это связано с тем, что кожа во время зимнего периода пересушена и теряет свои барьерные свойства, соответственно, аллергены, токсины легко проникают через кожу, вызывая аллергические дерматиты. Это одна из тех проблем, с которыми мы чаще встречаемся весной», — сказала Юлия Галлямова. Специалист рекомендовала увлажнять участки кожи, которые подверглись дерматиту. «Чтобы предупредить дерматиты, нужно постоянное увлажнение, особенно руки, которые мы в последнее время часто стали мыть. Но чтобы не пересушивать кожу, конечно, нужно использовать различные крема для рук, увлажняющие средства. Учитывая, что за зимнее время очень пересушен весь кожный покров, нужно использовать и крема для тела. Сухость наиболее заметна на голенях. Если вы заметили легкое шелушение на голенях, то нужен крем для тела», — уточнила она. Если человек не начнет ничего предпринимать для борьбы с дерматитом, то его ждут неприятные последствия, предупредила доктор медицинских наук. «Если вовремя не купировать и не остановить аллергический дерматит, то он может перерасти в экзему. Это достаточно неприятное заболевание с сильным зудом, поражением кожи», — подчеркнула дерматолог.