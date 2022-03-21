21 марта 2022

В Тюменской области на Avito продают стадо коров

© Служба новостей «URA.RU»
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Молочная ферма ООО «Ударник». Екатеринбург, корова, коровник, животноводство, молочная ферма ударник
В Тюменской области продают стадо коров Фото:

Стадо коров из 60 голов продается в селе Ярково Тюменской области за 4 млн рублей. Объявление о продаже выставлено на сайте Avito.

«Коровы и быки пород Симентал, Аулиекольская, Голштины, Герифорд. Всего 60 голов», — указано в объявлении.

Так же продавец сообщил, что поштучно коров и быков не продает, а только всем стадом. И указал, что его коровы не доятся, они только для мясного направления. Стадо состоит из восьми телят, 24 коров и 28 быков. Причиной продажи является смена деятельности продавца, который решил попробовать себя в строительном бизнесе.

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Стадо коров из 60 голов продается в селе Ярково Тюменской области за 4 млн рублей. Объявление о продаже выставлено на сайте Avito. «Коровы и быки пород Симентал, Аулиекольская, Голштины, Герифорд. Всего 60 голов», — указано в объявлении. Так же продавец сообщил, что поштучно коров и быков не продает, а только всем стадом. И указал, что его коровы не доятся, они только для мясного направления. Стадо состоит из восьми телят, 24 коров и 28 быков. Причиной продажи является смена деятельности продавца, который решил попробовать себя в строительном бизнесе.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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