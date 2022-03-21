В Тюменской области на Avito продают стадо коров

22 марта 2022 в 16:13 Размер текста - 17 +

В Тюменской области продают стадо коров Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Стадо коров из 60 голов продается в селе Ярково Тюменской области за 4 млн рублей. Объявление о продаже выставлено на сайте Avito. «Коровы и быки пород Симентал, Аулиекольская, Голштины, Герифорд. Всего 60 голов», — указано в объявлении. Так же продавец сообщил, что поштучно коров и быков не продает, а только всем стадом. И указал, что его коровы не доятся, они только для мясного направления. Стадо состоит из восьми телят, 24 коров и 28 быков. Причиной продажи является смена деятельности продавца, который решил попробовать себя в строительном бизнесе. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Тюмень » и в viber-канале « Тюмень », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Стадо коров из 60 голов продается в селе Ярково Тюменской области за 4 млн рублей. Объявление о продаже выставлено на сайте Avito. «Коровы и быки пород Симентал, Аулиекольская, Голштины, Герифорд. Всего 60 голов», — указано в объявлении. Так же продавец сообщил, что поштучно коров и быков не продает, а только всем стадом. И указал, что его коровы не доятся, они только для мясного направления. Стадо состоит из восьми телят, 24 коров и 28 быков. Причиной продажи является смена деятельности продавца, который решил попробовать себя в строительном бизнесе.