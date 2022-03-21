21 марта 2022
20 марта 2022

Власти ХМАО освободили жителей от уплаты пени за коммуналку

© Служба новостей «URA.RU»
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Власти ХМАО отменили пени за неоплату коммунальных услуг Фото:

Власти ХМАО отменили пени за неоплату коммунальных услуг в период с 1 марта 2022 года, до дня отмены распоряжения. Об этом заявила губернатор ХМАО Наталья Комарова во время заседания оперативного штаба Югры.

«Управляющим компаниям, гарантирующим поставщикам энергетических ресурсов, бытовым и ресурсоснабжающим организациям, региональному оператору по обращению с ТКО, Югорскому фонду капитального ремонта — не начислять пени за несвоевременное и не полное внесение платы за жилое помещение, коммунальные услуги, взносов на капитальный ремонт», — сказала Комарова.

Ранее URA.RU писало, что Минстрой РФ снизит размер пеней за коммунальные услуги. По предложению министра строительства и ЖКХ России Ирека Файзуллина, для оплаты жилищно-коммунальных услуг будут использовать старую ключевую ставку Центробанка.

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Власти ХМАО отменили пени за неоплату коммунальных услуг в период с 1 марта 2022 года, до дня отмены распоряжения. Об этом заявила губернатор ХМАО Наталья Комарова во время заседания оперативного штаба Югры. «Управляющим компаниям, гарантирующим поставщикам энергетических ресурсов, бытовым и ресурсоснабжающим организациям, региональному оператору по обращению с ТКО, Югорскому фонду капитального ремонта — не начислять пени за несвоевременное и не полное внесение платы за жилое помещение, коммунальные услуги, взносов на капитальный ремонт», — сказала Комарова. Ранее URA.RU писало, что Минстрой РФ снизит размер пеней за коммунальные услуги. По предложению министра строительства и ЖКХ России Ирека Файзуллина, для оплаты жилищно-коммунальных услуг будут использовать старую ключевую ставку Центробанка.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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