Власти ХМАО освободили жителей от уплаты пени за коммуналку

Власти ХМАО отменили пени за неоплату коммунальных услуг Фото: Алексей Гущин © URA.RU

Власти ХМАО отменили пени за неоплату коммунальных услуг в период с 1 марта 2022 года, до дня отмены распоряжения. Об этом заявила губернатор ХМАО Наталья Комарова во время заседания оперативного штаба Югры.

«Управляющим компаниям, гарантирующим поставщикам энергетических ресурсов, бытовым и ресурсоснабжающим организациям, региональному оператору по обращению с ТКО, Югорскому фонду капитального ремонта — не начислять пени за несвоевременное и не полное внесение платы за жилое помещение, коммунальные услуги, взносов на капитальный ремонт», — сказала Комарова.

Ранее URA.RU писало, что Минстрой РФ снизит размер пеней за коммунальные услуги. По предложению министра строительства и ЖКХ России Ирека Файзуллина, для оплаты жилищно-коммунальных услуг будут использовать старую ключевую ставку Центробанка.