Власти ХМАО раздадут жителям по 5 тысяч рублей

Власти ХМАО выплатят семьям с детьми по пять тысяч рублей до конца марта. Единовременная выплата полагается семьям с низким доходом и семьям с детьми-инвалидами. Об этом рассказала губернатор ХМАО Наталья Комарова во время регионального штаба, передает корреспондент URA.RU.
«Единовременно выплатить по пять тысяч рублей семьям с детьми, имеющих доход на каждого члена семьи не выше величины прожиточного минимума, установленного в регионе. А также семьям с детьми-инвалидами», — сказала Комарова.
Власти ХМАО выплатят семьям с детьми по пять тысяч рублей до конца марта. Единовременная выплата полагается семьям с низким доходом и семьям с детьми-инвалидами. Об этом рассказала губернатор ХМАО Наталья Комарова во время регионального штаба, передает корреспондент URA.RU. «Единовременно выплатить по пять тысяч рублей семьям с детьми, имеющих доход на каждого члена семьи не выше величины прожиточного минимума, установленного в регионе. А также семьям с детьми-инвалидами», — сказала Комарова.