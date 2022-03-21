21 марта 2022
20 марта 2022

Власти ХМАО раздадут жителям по 5 тысяч рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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В ХМАО семьям с детьми выплатят по пять тысяч рублей Фото:

Власти ХМАО выплатят семьям с детьми по пять тысяч рублей до конца марта. Единовременная выплата полагается семьям с низким доходом и семьям с детьми-инвалидами. Об этом рассказала губернатор ХМАО Наталья Комарова во время регионального штаба, передает корреспондент URA.RU.

«Единовременно выплатить по пять тысяч рублей семьям с детьми, имеющих доход на каждого члена семьи не выше величины прожиточного минимума, установленного в регионе. А также семьям с детьми-инвалидами», — сказала Комарова.

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Власти ХМАО выплатят семьям с детьми по пять тысяч рублей до конца марта. Единовременная выплата полагается семьям с низким доходом и семьям с детьми-инвалидами. Об этом рассказала губернатор ХМАО Наталья Комарова во время регионального штаба, передает корреспондент URA.RU. «Единовременно выплатить по пять тысяч рублей семьям с детьми, имеющих доход на каждого члена семьи не выше величины прожиточного минимума, установленного в регионе. А также семьям с детьми-инвалидами», — сказала Комарова.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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