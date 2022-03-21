Власти ХМАО раздадут жителям по 5 тысяч рублей

22 марта 2022 в 16:11 Размер текста - 17 +

В ХМАО семьям с детьми выплатят по пять тысяч рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Власти ХМАО выплатят семьям с детьми по пять тысяч рублей до конца марта. Единовременная выплата полагается семьям с низким доходом и семьям с детьми-инвалидами. Об этом рассказала губернатор ХМАО Наталья Комарова во время регионального штаба, передает корреспондент URA.RU. «Единовременно выплатить по пять тысяч рублей семьям с детьми, имеющих доход на каждого члена семьи не выше величины прожиточного минимума, установленного в регионе. А также семьям с детьми-инвалидами», — сказала Комарова. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Югра » и в viber-канале « Югра », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Власти ХМАО выплатят семьям с детьми по пять тысяч рублей до конца марта. Единовременная выплата полагается семьям с низким доходом и семьям с детьми-инвалидами. Об этом рассказала губернатор ХМАО Наталья Комарова во время регионального штаба, передает корреспондент URA.RU. «Единовременно выплатить по пять тысяч рублей семьям с детьми, имеющих доход на каждого члена семьи не выше величины прожиточного минимума, установленного в регионе. А также семьям с детьми-инвалидами», — сказала Комарова.