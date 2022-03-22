Строительство трамвайной линии в Академический идет по графику, заверил градоначальник Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Движение по ул. Серафимы Дерябиной (от ул. Зоологическая до ул. Волгоградская), которая связывает район Академический с центром Екатеринбурга, откроют не позднее середины мая, пообещал мэр Алексей Орлов в своем telegram-канале. Таким образом, он подтвердил сроки, называвшиеся ранее муниципальными властями.

«На улице де Геннина, на участке от Краснолесья до Объездной дороги, уже выполнено грунтовое основание для укладки щебня под рельсошпальную решетку. А на улице Серафимы Дерябиной, между Зоологической и Волгоградской, производится переустройство сетей теплоснабжения, ведутся земляные работы, укладка щебня, монтаж железобетонных лотков. Движение здесь откроем не позднее середины мая», — говорится в посте Орлова.

Как писало URA.RU, ул. Серафимы Дерябиной перекрыли в середине февраля для строительства трамвайной линии в Академический. Реагируя на негатив в соцсетях, чиновники просили подрядчика ускориться.