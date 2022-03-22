Мэр назвал срок открытия главного выезда из Академического. Его перекрыли в феврале

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Дорожные работы на улице Серафимы Дерябиной. Екатеринбург, дорожные работы, объезд, перекрытие дороги, улица серафимы дерябиной
Строительство трамвайной линии в Академический идет по графику, заверил градоначальник Фото:

Движение по ул. Серафимы Дерябиной (от ул. Зоологическая до ул. Волгоградская), которая связывает район Академический с центром Екатеринбурга, откроют не позднее середины мая, пообещал мэр Алексей Орлов в своем telegram-канале. Таким образом, он подтвердил сроки, называвшиеся ранее муниципальными властями.

«На улице де Геннина, на участке от Краснолесья до Объездной дороги, уже выполнено грунтовое основание для укладки щебня под рельсошпальную решетку. А на улице Серафимы Дерябиной, между Зоологической и Волгоградской, производится переустройство сетей теплоснабжения, ведутся земляные работы, укладка щебня, монтаж железобетонных лотков. Движение здесь откроем не позднее середины мая», — говорится в посте Орлова.

Как писало URA.RU, ул. Серафимы Дерябиной перекрыли в середине февраля для строительства трамвайной линии в Академический. Реагируя на негатив в соцсетях, чиновники просили подрядчика ускориться.

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Движение по ул. Серафимы Дерябиной (от ул. Зоологическая до ул. Волгоградская), которая связывает район Академический с центром Екатеринбурга, откроют не позднее середины мая, пообещал мэр Алексей Орлов в своем telegram-канале. Таким образом, он подтвердил сроки, называвшиеся ранее муниципальными властями. «На улице де Геннина, на участке от Краснолесья до Объездной дороги, уже выполнено грунтовое основание для укладки щебня под рельсошпальную решетку. А на улице Серафимы Дерябиной, между Зоологической и Волгоградской, производится переустройство сетей теплоснабжения, ведутся земляные работы, укладка щебня, монтаж железобетонных лотков. Движение здесь откроем не позднее середины мая», — говорится в посте Орлова. Как писало URA.RU, ул. Серафимы Дерябиной перекрыли в середине февраля для строительства трамвайной линии в Академический. Реагируя на негатив в соцсетях, чиновники просили подрядчика ускориться.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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