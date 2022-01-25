Власти меняют сроки перекрытия главной улицы Академического

Участок на ул. Серафимы Дерябиной перекроют 12 февраля Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Сроки работ на улице Серафимы Дерябиной, ведущей из Академического района в центр Екатеринбурга, сократят. Об этом журналистам сообщил глава района Николай Смирнягин.

«Генподрядчик взялся посмотреть еще раз, как график производства работ сократить — в первую очередь за счет организации [процесса]. Мы просили их об этом. Там должна работа просто кипеть, и люди это должны видеть», — передает слова Смирнянина корреспондент URA.RU.

Также чиновник заявил, что дорожные перекрытия связаны с тем, что власти хотят достроить трамвайную линию в Академический как можно скорее, в 2023 году. «Нужно потерпеть», — сказал Смирнягин.

О перекрытии участка на ул. Серафимы Дерябиной (от ул. Волгоградской до ул. Зоологической) с 12 февраля по 15 мая стало известно 24 января. Из-за перенастройки сетей движение по ул. Серафимы Дерябиной будет осуществляться в двух направлениях по нечетной стороне, предупредили в горадминистрации.

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