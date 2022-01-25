25 января 2022

Власти меняют сроки перекрытия главной улицы Академического

© Служба новостей «URA.RU»
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Участок на ул. Серафимы Дерябиной перекроют 12 февраля Фото:

Сроки работ на улице Серафимы Дерябиной, ведущей из Академического района в центр Екатеринбурга, сократят. Об этом журналистам сообщил глава района Николай Смирнягин.

«Генподрядчик взялся посмотреть еще раз, как график производства работ сократить — в первую очередь за счет организации [процесса]. Мы просили их об этом. Там должна работа просто кипеть, и люди это должны видеть», — передает слова Смирнянина корреспондент URA.RU.

Также чиновник заявил, что дорожные перекрытия связаны с тем, что власти хотят достроить трамвайную линию в Академический как можно скорее, в 2023 году. «Нужно потерпеть», — сказал Смирнягин.

О перекрытии участка на ул. Серафимы Дерябиной (от ул. Волгоградской до ул. Зоологической) с 12 февраля по 15 мая стало известно 24 января. Из-за перенастройки сетей движение по ул. Серафимы Дерябиной будет осуществляться в двух направлениях по нечетной стороне, предупредили в горадминистрации.

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Сроки работ на улице Серафимы Дерябиной, ведущей из Академического района в центр Екатеринбурга, сократят. Об этом журналистам сообщил глава района Николай Смирнягин. «Генподрядчик взялся посмотреть еще раз, как график производства работ сократить — в первую очередь за счет организации [процесса]. Мы просили их об этом. Там должна работа просто кипеть, и люди это должны видеть», — передает слова Смирнянина корреспондент URA.RU. Также чиновник заявил, что дорожные перекрытия связаны с тем, что власти хотят достроить трамвайную линию в Академический как можно скорее, в 2023 году. «Нужно потерпеть», — сказал Смирнягин. О перекрытии участка на ул. Серафимы Дерябиной (от ул. Волгоградской до ул. Зоологической) с 12 февраля по 15 мая стало известно 24 января. Из-за перенастройки сетей движение по ул. Серафимы Дерябиной будет осуществляться в двух направлениях по нечетной стороне, предупредили в горадминистрации.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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