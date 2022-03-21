Пермяк нечаянно спалил целый лес

Было уничтожено 292 гектара леса Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Жителя Ординского муниципального округа (Пермский край) привлекли к уголовной ответственности за сгоревший лес. Тот загорелся от искр, когда мужчина распиливал трубу, сообщили в краевой прокуратуре.

«В мае 2021 года вблизи деревни Павлово мужчина распиливал металлическую трубу. От искр загорелась сухая трава, огонь перекинулся на лесной массив с последующим распространением огня на лесной массив. В результате был уничтожен лес площадью более 292 гектара», — говорится на сайте прокуратуры.

Ординский районный суд признал мужчину виновным по уголовной статье «уничтожение или повреждение лесных насаждений в результате неосторожного обращения с огнем с причинением крупного ущерба».

Ему дали год исправительных работ с удержанием 5% заработка в доход государства. Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск о взыскании причиненного ущерба лесному фонду, который в результате пожара составил свыше 465 миллионов рублей.