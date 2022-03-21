21 марта 2022

Челябинцы ехидно попрощались с Zara, Adidas. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Закрытые иностранные магазины. Челябинск, адидас, adidas
Магазины не работают с 14 марта Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

В торговом центре «Родник» в Челябинске на закрывшихся салонах Zara, Adidas появились красные наклейки «Давай, до свидания!». Об этом URA.RU сообщили читатели.

«Это наклейки прямо на витрине, у закрытого входа. На них написано „Давай, до свидания“ и хэштег #давайдосвидания. Никто убрать наклейки не пытается», — рассказал читатель/

Отделы брендов Zara, Adidas, а также Mango, Bershka в ТРК Челябинска прекратили работу 14 марта. Также закрылся магазин Pull&Bear. Данные компании объявили о приостановке деятельности в России.

Магазины закрылись после начала спецоперации РФ на Украине. В отношении российских политиков, бизнесменов и предприятий страны ЕС, а также США стали вводить санкции. Президент РФ Владимир Путин заявил, что эти меры направлены на ухудшение жизней миллионов людей. Глава государства отметил, что санкции являются агрессией и способами ведения политической, информационной и экономической войны против России.

Наклейки снимать не торопятся
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Сами салоны закрыты
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В торговом центре «Родник» в Челябинске на закрывшихся салонах Zara, Adidas появились красные наклейки «Давай, до свидания!». Об этом URA.RU сообщили читатели. «Это наклейки прямо на витрине, у закрытого входа. На них написано „Давай, до свидания“ и хэштег #давайдосвидания. Никто убрать наклейки не пытается», — рассказал читатель/ Отделы брендов Zara, Adidas, а также Mango, Bershka в ТРК Челябинска прекратили работу 14 марта. Также закрылся магазин Pull&Bear. Данные компании объявили о приостановке деятельности в России. Магазины закрылись после начала спецоперации РФ на Украине. В отношении российских политиков, бизнесменов и предприятий страны ЕС, а также США стали вводить санкции. Президент РФ Владимир Путин заявил, что эти меры направлены на ухудшение жизней миллионов людей. Глава государства отметил, что санкции являются агрессией и способами ведения политической, информационной и экономической войны против России.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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