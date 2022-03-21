В торговом центре «Родник» в Челябинске на закрывшихся салонах Zara, Adidas появились красные наклейки «Давай, до свидания!». Об этом URA.RU сообщили читатели.
«Это наклейки прямо на витрине, у закрытого входа. На них написано „Давай, до свидания“ и хэштег #давайдосвидания. Никто убрать наклейки не пытается», — рассказал читатель/
Отделы брендов Zara, Adidas, а также Mango, Bershka в ТРК Челябинска прекратили работу 14 марта. Также закрылся магазин Pull&Bear. Данные компании объявили о приостановке деятельности в России.
Магазины закрылись после начала спецоперации РФ на Украине. В отношении российских политиков, бизнесменов и предприятий страны ЕС, а также США стали вводить санкции. Президент РФ Владимир Путин заявил, что эти меры направлены на ухудшение жизней миллионов людей. Глава государства отметил, что санкции являются агрессией и способами ведения политической, информационной и экономической войны против России.
В торговом центре «Родник» в Челябинске на закрывшихся салонах Zara, Adidas появились красные наклейки «Давай, до свидания!». Об этом URA.RU сообщили читатели. «Это наклейки прямо на витрине, у закрытого входа. На них написано „Давай, до свидания“ и хэштег #давайдосвидания. Никто убрать наклейки не пытается», — рассказал читатель/ Отделы брендов Zara, Adidas, а также Mango, Bershka в ТРК Челябинска прекратили работу 14 марта. Также закрылся магазин Pull&Bear. Данные компании объявили о приостановке деятельности в России. Магазины закрылись после начала спецоперации РФ на Украине. В отношении российских политиков, бизнесменов и предприятий страны ЕС, а также США стали вводить санкции. Президент РФ Владимир Путин заявил, что эти меры направлены на ухудшение жизней миллионов людей. Глава государства отметил, что санкции являются агрессией и способами ведения политической, информационной и экономической войны против России.