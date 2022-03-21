21 марта 2022

Партию курганского леса запретили вывозить в Казахстан

© Служба новостей «URA.RU»
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Визит врио губернатора Шумкова в Притобольный район. Курган, лес, бревна, древесина, деревоперерабатывающее предприятие
Собственнику древесины предложили переработать ее в щепу после обнаружения вредителя Фото:

Россельхознадзор запретил вывозить 90 куб.м леса из Каргапольского района Курганской области в Казахстан. Решение было принято после того, как в древесине обнаружили карантинного вредителя, сообщили URA.RU в пресс-службе управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям.

«Запрещен вывоз 90 куб.м леса из Каргапольского района трем получателям Республики Казахстан. Причиной отказа в праве экспорта стало выявление в древесине сосны карантинного вредителя. Во время лабораторных исследований выявлены живые личинки черного соснового усача», — рассказали в ведомстве.

Этот вредитель занесен в российский перечень карантинных объектов. Помимо этого, из-за него продукция не соответствовала фитосанитарным требованиям страны-импортера. Собственнику древесины предложили переработать продукцию, чтобы уничтожить личинки. Например, можно переработать древесину в щепу размером не более 2,5 см.

В теплое время года для обработки древесины можно было провести фумигацию, а после повторных лабораторных исследований продать ее. В Россельхознадзоре отмечают, что карантинная фитосанитарная зона по черному сосновому усачу действует в восьми районах Курганской области.

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Россельхознадзор запретил вывозить 90 куб.м леса из Каргапольского района Курганской области в Казахстан. Решение было принято после того, как в древесине обнаружили карантинного вредителя, сообщили URA.RU в пресс-службе управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям. «Запрещен вывоз 90 куб.м леса из Каргапольского района трем получателям Республики Казахстан. Причиной отказа в праве экспорта стало выявление в древесине сосны карантинного вредителя. Во время лабораторных исследований выявлены живые личинки черного соснового усача», — рассказали в ведомстве. Этот вредитель занесен в российский перечень карантинных объектов. Помимо этого, из-за него продукция не соответствовала фитосанитарным требованиям страны-импортера. Собственнику древесины предложили переработать продукцию, чтобы уничтожить личинки. Например, можно переработать древесину в щепу размером не более 2,5 см. В теплое время года для обработки древесины можно было провести фумигацию, а после повторных лабораторных исследований продать ее. В Россельхознадзоре отмечают, что карантинная фитосанитарная зона по черному сосновому усачу действует в восьми районах Курганской области.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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