Из Екатеринбурга запустят рейсы на Северный Кавказ

Самолеты Red Wings будут вылетать из Кольцово по понедельникам Фото: Илья Московец © URA.RU

Авиакомпания Red Wings будет раз в неделю отправлять рейсы из Екатеринбурга в Северную Осетию с возвращением через Владикавказ. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе аэропорта Кольцово.

«Red Wings с 4 апреля запускает рейсы из Кольцово в Аланию. Рейсы запланированы один раз в неделю по понедельникам», — сообщили в пресс-службе.

Там отметили, что самолеты вылетают в 16:40 и прибывают в пункт назначения в 18:00. Обратно туристы могут добраться рейсом из Владикавказа, откуда самолеты отправляются в 19:00. Представитель аэропорта добавил, что цены на билеты начинаются от 5,9 тысячи рублей.

URA.RU направило запрос в пресс-службу Red Wings. Ответа на момент публикации не поступало.

Ранее в Росавиации рекомендовали воздержаться от полетов за границу. Это связано с решением Евросоюза закрыть небо для России с 27 февраля из-за спецоперации РФ на Украине. Власти РФ приняли решение о ее начале из-за усиления обстрелов Донецкой и Луганской народных республик со стороны Украины. Войска РФ введены на территорию страны для демилитаризации и денацификации Украины.