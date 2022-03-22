Губернатор, вышедший из свердловской элиты, едет в Екатеринбург. Его ждет Куйвашев

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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XI съезд партии Справедливая Россия - За Правду. Москва, бурков александр
Александра Буркова ждут в Екатеринбурге 23 марта Фото:

Глава Омской области Александр Бурков в компании первых лиц своего региона 23 марта посетит Екатеринбург. Политика, хорошо знакомого свердловским чиновникам, ждет встреча с губернатором Евгением Куйвашевым, сообщили URA.RU сразу два источника во власти.

«Бурков с делегацией приезжает в среду. Сначала будет объезд по Екатеринбургу, осмотр крупных инфраструктурных объектов. Потом они, скорее всего, проедут по трамвайной линии до Верхней Пышмы. После — встреча с губернатором [Куйвашевым]», — поделился собеседник агентства, добавив, что столицу Урала также посетит мэр Омска Сергей Шелест.

Другой источник, знакомый с планами свердловского главы, не исключил, что разговор с Бурковым может состояться только на следующий день — слишком плотный график. Оперативно получить комментарий пресс-службы омского губернатора URA.RU не удалось. В свердловском департаменте информполитики к моменту публикации не ответили на вопросы агентства.

В предыдущий раз Куйвашев и Бурков встречались в январе 2021 года и обсуждали сотрудничество двух регионов. Последний — уроженец Свердловской области, в 1990-2000-х был депутатом местного парламента, руководил отделением «Справедливой России», представлял регион в Госдуме. В 2017 году Бурков должен был участвовать в выборах свердловского губернатора, став конкурентом переизбиравшегося Куйвашева. Однако в результате торгов при участии администрации президента РФ он отказался от выдвижения и получил пост главы Омской области.

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Глава Омской области Александр Бурков в компании первых лиц своего региона 23 марта посетит Екатеринбург. Политика, хорошо знакомого свердловским чиновникам, ждет встреча с губернатором Евгением Куйвашевым, сообщили URA.RU сразу два источника во власти. «Бурков с делегацией приезжает в среду. Сначала будет объезд по Екатеринбургу, осмотр крупных инфраструктурных объектов. Потом они, скорее всего, проедут по трамвайной линии до Верхней Пышмы. После — встреча с губернатором [Куйвашевым]», — поделился собеседник агентства, добавив, что столицу Урала также посетит мэр Омска Сергей Шелест. Другой источник, знакомый с планами свердловского главы, не исключил, что разговор с Бурковым может состояться только на следующий день — слишком плотный график. Оперативно получить комментарий пресс-службы омского губернатора URA.RU не удалось. В свердловском департаменте информполитики к моменту публикации не ответили на вопросы агентства. В предыдущий раз Куйвашев и Бурков встречались в январе 2021 года и обсуждали сотрудничество двух регионов. Последний — уроженец Свердловской области, в 1990-2000-х был депутатом местного парламента, руководил отделением «Справедливой России», представлял регион в Госдуме. В 2017 году Бурков должен был участвовать в выборах свердловского губернатора, став конкурентом переизбиравшегося Куйвашева. Однако в результате торгов при участии администрации президента РФ он отказался от выдвижения и получил пост главы Омской области.
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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