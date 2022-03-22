Свердловский завод наращивает производство лекарств из-за санкций

Предприятие расширяет производственную линейку Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Завод по производству лекарственных препаратов «Медсинтез» (Новоуральск), который принадлежит депутату Госдумы Александру Петрову, заявил о готовности увеличить объемы производства и расширить производственную линейку. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

«Свердловский завод по производству фармацевтической продукции „Медсинтез“ готов наращивать объемы продукции и расширять производственную линейку», — отметили там.

Как уточнили на заводе, в ближайшее время начнется серийное производство инсулиновых помп для маленьких детей. С 2014 года в рамках импортозамещения предприятие производит проект инсулин (лекарственный препарат — «Росинсулин») и инсулиновые помпы для взрослых. Также здесь производят противовирусный препарат «Триазаверин», фолликулостимулирующий гормон для ЭКО (экстракорпоральное оплодотворение) и растворы для капельниц. На базе завода работает собственная научно-исследовательская лаборатория генетики и биотехнологии.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля инициировал проведение спецоперации на Украине, направленной на демилитаризацию и денацификацию республики. После чего Евросоюз и США ввели санкции в отношении РФ, а западные компании начали массово покидать российский рынок. Путин заявлял, что эти шаги «имеют все признаки агрессии». На фоне санкций западных стран и ухода с российского рынка многих зарубежных компаний, в России начались перебои с поставками лекарств. Часть медикаментов пропали с прилавков и сайтов интернет-аптек, а на оставшиеся позиции выросли цены. Звучали предложения ограничить отпуск медикаментов, как это сделали с сахаром и другими продуктами.

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