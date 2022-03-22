Программисты из РФ столкнулись с буллингом от иностранных коллег

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Иностранные IT-специалисты заражают компьютеры российских программистов вредоносными ПО Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские программисты начали сталкиваться со случаями дискриминации и издевательства со стороны иностранных коллег. Иностранные IT-специалисты заражают компьютеры российских программистов вредоносными ПО, которые ломают устройства.

«Вредоносный код, таргетированный на Россию, перед своей работой проверяет различными методами, что он находится, например, на устройстве с установленным русским языком, или сверяет геолокацию или часовой пояс. Методов может быть много. Таким образом разработчики из России столкнулись с дискриминацией и преследованием от международного комьюнити», — рассказал «Газете.ру» специалист аудита по информационной безопасности в T.Hunter Владимир Макаров.

Ранее сооснователь «Лаборатории Касперского», глава группы InfoWatch Наталья Касперская заявила, что в последнее время Россию покинули «табуны» IT-специалистов. По словам Касперской, большинство их них уехали в ближайшее зарубежье.

Россия ранее начала вынужденную спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин, на праздновании восьмилетия воссоединения России и Крыма подчеркнул, что защита жителей Донбасса от многолетнего геноцида является главной задачей спецоперации. После начала спецоперации в Европе началась волна русофобии. В Министерстве иностранных дел РФ заявили, что сегодняшняя русофобия напоминает расизм.

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Российские программисты начали сталкиваться со случаями дискриминации и издевательства со стороны иностранных коллег. Иностранные IT-специалисты заражают компьютеры российских программистов вредоносными ПО, которые ломают устройства. «Вредоносный код, таргетированный на Россию, перед своей работой проверяет различными методами, что он находится, например, на устройстве с установленным русским языком, или сверяет геолокацию или часовой пояс. Методов может быть много. Таким образом разработчики из России столкнулись с дискриминацией и преследованием от международного комьюнити», — рассказал «Газете.ру» специалист аудита по информационной безопасности в T.Hunter Владимир Макаров. Ранее сооснователь «Лаборатории Касперского», глава группы InfoWatch Наталья Касперская заявила, что в последнее время Россию покинули «табуны» IT-специалистов. По словам Касперской, большинство их них уехали в ближайшее зарубежье. Россия ранее начала вынужденную спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин, на праздновании восьмилетия воссоединения России и Крыма подчеркнул, что защита жителей Донбасса от многолетнего геноцида является главной задачей спецоперации. После начала спецоперации в Европе началась волна русофобии. В Министерстве иностранных дел РФ заявили, что сегодняшняя русофобия напоминает расизм.
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© Служба новостей «URA.RU»
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