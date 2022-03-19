В МИДе обвинили Европу в расизме ко всему русскому

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Италия. Рим , собор святого петра, рим
Дипломат Парамонов высказал надежду на прекращение русофобии в Италии Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Захлестнувшая Европу борьба со всем русским граничит с откровенным расизмом. Такое заявление сделал директор первого европейского департамента МИД России Алексей Парамонов.

Представитель ведомства выразил надежду, что в Риме, как и в других европейских столицах, «все-таки придут в себя и вспомнят о глубинных интересах своих народов». «А захлестнувшая их борьба со всем русским, граничащая с откровенным расизмом, уступит место <…> взвешенным шагам, направленным на поиск путей обеспечения безопасности», — заключил Парамонов. Информацию передает РИА «Новости».

Ранее бывший президент Чехии Вацлав Клаус осудил русофобию в Европе, отвергнув «огульное отрицание русской культуры и тому подобные вещи». Посольство РФ в США также потребовало прекратить гонения на россиян. Дипмиссия РФ призвала власти США окончить преследование россиян.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Захлестнувшая Европу борьба со всем русским граничит с откровенным расизмом. Такое заявление сделал директор первого европейского департамента МИД России Алексей Парамонов. Представитель ведомства выразил надежду, что в Риме, как и в других европейских столицах, «все-таки придут в себя и вспомнят о глубинных интересах своих народов». «А захлестнувшая их борьба со всем русским, граничащая с откровенным расизмом, уступит место <…> взвешенным шагам, направленным на поиск путей обеспечения безопасности», — заключил Парамонов. Информацию передает РИА «Новости». Ранее бывший президент Чехии Вацлав Клаус осудил русофобию в Европе, отвергнув «огульное отрицание русской культуры и тому подобные вещи». Посольство РФ в США также потребовало прекратить гонения на россиян. Дипмиссия РФ призвала власти США окончить преследование россиян.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...