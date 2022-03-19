В МИДе обвинили Европу в расизме ко всему русскому

Дипломат Парамонов высказал надежду на прекращение русофобии в Италии Фото: Наталия Вершинина © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Захлестнувшая Европу борьба со всем русским граничит с откровенным расизмом. Такое заявление сделал директор первого европейского департамента МИД России Алексей Парамонов.

Представитель ведомства выразил надежду, что в Риме, как и в других европейских столицах, «все-таки придут в себя и вспомнят о глубинных интересах своих народов». «А захлестнувшая их борьба со всем русским, граничащая с откровенным расизмом, уступит место <…> взвешенным шагам, направленным на поиск путей обеспечения безопасности», — заключил Парамонов. Информацию передает РИА «Новости».

Ранее бывший президент Чехии Вацлав Клаус осудил русофобию в Европе, отвергнув «огульное отрицание русской культуры и тому подобные вещи». Посольство РФ в США также потребовало прекратить гонения на россиян. Дипмиссия РФ призвала власти США окончить преследование россиян.