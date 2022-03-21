Курганских полицейских осудили за избиение задержанных

Двоих сотрудников полиции приговорили к условным срокам, еще одного суд оправдал Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Два сотрудника полиции из Щучанского района Курганской области признаны виновными по уголовному делу об избиении задержанного. Их приговорили к условным срокам. Еще один силовик полностью оправдан, сообщили URA.RU в районном суде.

«Приговором Щучанского районного суда два сотрудника ППС признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного пунктами „а“ и „б“ ч.3 ст. 286 УК РФ. Им назначено наказание в виде лишения свободы сроком три года два месяца с лишением права занимать должности в правоохранительных органах РФ на срок три года. Наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком три года», — рассказали в суде.

Этим же приговором два сотрудника ППС по предъявленным им обвинениям по п. «а» ч.3 ст. 286 УК РФ оправданы в связи с отсутствием состава преступления. В суде пояснили, что один из подсудимых обвинялся по двум эпизодам. По одному из них его признали виновным, по другому — оправдали. «Приговор не вступил в законную силу. Осужденными поданы апелляционные жалобы», — добавили в суде.

Как ранее сообщало URA.RU, трех сотрудников полиции из города Щучье обвиняли в том, что при задержании двух молодых людей они применили силу. Уголовное дело возбуждалось по пунктам «а» и «б» ч.3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с применением насилия, оружия или специальных средств). Инсайдеры утверждали, что задержание якобы проходило на улице, и жесткие действия силовиков видели жители соседних домов. При этом сотрудники продолжали работать в органах внутренних дел. При этом после инцидента в районном отделе полиции сменился начальник.

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