В свердловском изоляторе нашли труп мужчины

Свердловчанин, тело которого нашли в изоляторе, был арестован на десять суток Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В изоляторе временного содержания Кировграда 21 марта обнаружили труп арестованного свердловчанина, который ранее издевался над своей пожилой матерью. Об этом URA.RU сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

«Когда помощник дежурного обнаружил последствия инцидента, сразу же была вызвана бригада скорой медицинской помощи. Прибывшим врачам спасти его жизнь не удалось. Неотложка констатировала смерть», — сообщил Горелых, отметив, что перед происшествием свердловчанин явился в районный суд пьяным. Полиция проводит проверку.

Старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга уточнил, что, по предварительной информации, смерть арестованного не криминальная. Однако точная информация появится лишь после проведения специальной экспертизы.