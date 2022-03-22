В России изменят правила оформления ДТП

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Памятник Александру 2 на Алом поле. Челябинск, гаи, рено, тойота, происшествие, дтп, авария, автотранспорт, гибдд, инспектор дпс
Новые правила оформления ДТП позволят снизить смертность на дорогах Фото:

В России изменят правила оформления дорожно-транспортных происшествий, чтобы исключить наезд на стоячую машину. Пилотный проект нововведения уже работает в Москве. Об этом URA.RU сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

«Москва уже достигла показателя социального риска, к которому должна стремится вся страна. В Москве проработан пилотный проект о проведении эксперимента по изменению порядка оформления дорожно-транспортных происшествий в целях исключения наезда на стоячее транспортное средство. Это хорошее предложение, которое может позволить снизить смертность на дорогах и сократить заторы на них», — рассказал Хуснуллин.

Ранее президент России Владимир Путин поручил ГИБДД и полиции совместно работать над уменьшением смертности при ДТП. В частности, для снижения смертности власти Москвы предложили снизить нештрафуемый порог скорости до 10 км\ч, пишет «Национальная служба новостей».

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В России изменят правила оформления дорожно-транспортных происшествий, чтобы исключить наезд на стоячую машину. Пилотный проект нововведения уже работает в Москве. Об этом URA.RU сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. «Москва уже достигла показателя социального риска, к которому должна стремится вся страна. В Москве проработан пилотный проект о проведении эксперимента по изменению порядка оформления дорожно-транспортных происшествий в целях исключения наезда на стоячее транспортное средство. Это хорошее предложение, которое может позволить снизить смертность на дорогах и сократить заторы на них», — рассказал Хуснуллин. Ранее президент России Владимир Путин поручил ГИБДД и полиции совместно работать над уменьшением смертности при ДТП. В частности, для снижения смертности власти Москвы предложили снизить нештрафуемый порог скорости до 10 км\ч, пишет «Национальная служба новостей».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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