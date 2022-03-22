В России изменят правила оформления ДТП 22 марта 2022 в 22:48 Размер текста - 17 + Новые правила оформления ДТП позволят снизить смертность на дорогах Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В России изменят правила оформления дорожно-транспортных происшествий, чтобы исключить наезд на стоячую машину. Пилотный проект нововведения уже работает в Москве. Об этом URA.RU сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. «Москва уже достигла показателя социального риска, к которому должна стремится вся страна. В Москве проработан пилотный проект о проведении эксперимента по изменению порядка оформления дорожно-транспортных происшествий в целях исключения наезда на стоячее транспортное средство. Это хорошее предложение, которое может позволить снизить смертность на дорогах и сократить заторы на них», — рассказал Хуснуллин. Ранее президент России Владимир Путин поручил ГИБДД и полиции совместно работать над уменьшением смертности при ДТП. В частности, для снижения смертности власти Москвы предложили снизить нештрафуемый порог скорости до 10 км\ч, пишет «Национальная служба новостей». Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке. В России изменят правила оформления дорожно-транспортных происшествий, чтобы исключить наезд на стоячую машину. Пилотный проект нововведения уже работает в Москве. Об этом URA.RU сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. «Москва уже достигла показателя социального риска, к которому должна стремится вся страна. В Москве проработан пилотный проект о проведении эксперимента по изменению порядка оформления дорожно-транспортных происшествий в целях исключения наезда на стоячее транспортное средство. Это хорошее предложение, которое может позволить снизить смертность на дорогах и сократить заторы на них», — рассказал Хуснуллин. Ранее президент России Владимир Путин поручил ГИБДД и полиции совместно работать над уменьшением смертности при ДТП. В частности, для снижения смертности власти Москвы предложили снизить нештрафуемый порог скорости до 10 км\ч, пишет «Национальная служба новостей». {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям