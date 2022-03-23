В Болгарии признали критическую зависимость от газа России

Болгарии необходимо вновь заключить контракт с «Газпромом», считает бывший замминистра Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

У Болгарии нет альтернативы российскому газу. Такое заявление сделал бывший заместитель министра энергетики страны Явор Куюмджиев.

«Если Европа откажется от российского газа, это будет означать, что около 200 миллиардов кубометров голубого топлива надо будет получать из других источников, а их нет», — приводит слова Куюмджиева портал bTV. По мнению бывшего замминистра, Болгарии необходимо вновь заключить контракт с «Газпромом».

Ранее вице-премьер и министр финансов Болгарии Асен Василев заявил, что Болгария не будет заключать новый контракт с «Газпромом» на поставку газа после того, как закончится текущий. По его словам, София планирует покупать газ у альтернативных поставщиков — Катара и Алжира.

США и страны Евросоюза ввели против России масштабные экономические санкции из-за специальной операции на Украине. Германия заявила, что до конца года полностью откажется от российской нефти и угля. Еврокомиссия разработала план, реализация которого может ощутимо снизить зависимость Евросоюза от российского газа уже в 2022 году. Лидеры западных стран говорили, что санкции должны нанести удар по всей отечественной экономике, социальной, гуманитарной сфере, по каждой семье и гражданину России. Президент России Владимир Путин заявлял, что шаги, направленные на ухудшение жизни миллионов людей, имеют все признаки агрессии, войны экономическими, политическими, информационными средствами.

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