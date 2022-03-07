07 марта 2022

ЕК готовит план по снижению зависимости от российского газа

© Служба новостей «URA.RU»
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Завод комплекса сжиженного природного газа
Европа планирует полностью отказаться от импорта российского газа Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Еврокомиссия (ЕК) во вторник хочет представить план, реализация которого может ощутимо снизить зависимость Евросоюза от российского газа уже в 2022 году. Об этом заявил исполнительный вице-президент ЕК Франс Тиммерманс в комитете Европарламента.

«Я думаю, мы можем представить завтра план, <…> который существенно снизит нашу зависимость от российского газа уже в этом год», — цитирует вице президента ЕК РИА «Новости». По словам Тиммерманса, через несколько лет проект может сделать страны Европы полностью независимыми от импорта российского газа. «Это непросто, но достижимо», — заключил спикер.

24 февраля 2022 года Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. После чего США и страны Запада начали вводить масштабные экономические санкции против России, в том числе блокировку карт Visa и Mastercard. Значительная часть финских компаний испугалась антироссийских санкций. По их мнению, ограничения приведут к серьезным негативным последствиям для экономики. Сообщалось, что Германия готовится жить без российского газа и угля. Власти США согласовали запрет на покупку российской нефти.

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Еврокомиссия (ЕК) во вторник хочет представить план, реализация которого может ощутимо снизить зависимость Евросоюза от российского газа уже в 2022 году. Об этом заявил исполнительный вице-президент ЕК Франс Тиммерманс в комитете Европарламента. «Я думаю, мы можем представить завтра план, <…> который существенно снизит нашу зависимость от российского газа уже в этом год», — цитирует вице президента ЕК РИА «Новости». По словам Тиммерманса, через несколько лет проект может сделать страны Европы полностью независимыми от импорта российского газа. «Это непросто, но достижимо», — заключил спикер. 24 февраля 2022 года Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. После чего США и страны Запада начали вводить масштабные экономические санкции против России, в том числе блокировку карт Visa и Mastercard. Значительная часть финских компаний испугалась антироссийских санкций. По их мнению, ограничения приведут к серьезным негативным последствиям для экономики. Сообщалось, что Германия готовится жить без российского газа и угля. Власти США согласовали запрет на покупку российской нефти.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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