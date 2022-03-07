ЕК готовит план по снижению зависимости от российского газа

08 марта 2022 в 01:22 Размер текста - 17 +

Еврокомиссия (ЕК) во вторник хочет представить план, реализация которого может ощутимо снизить зависимость Евросоюза от российского газа уже в 2022 году. Об этом заявил исполнительный вице-президент ЕК Франс Тиммерманс в комитете Европарламента. «Я думаю, мы можем представить завтра план, <…> который существенно снизит нашу зависимость от российского газа уже в этом год», — цитирует вице президента ЕК РИА «Новости». По словам Тиммерманса, через несколько лет проект может сделать страны Европы полностью независимыми от импорта российского газа. «Это непросто, но достижимо», — заключил спикер. 24 февраля 2022 года Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. После чего США и страны Запада начали вводить масштабные экономические санкции против России, в том числе блокировку карт Visa и Mastercard. Значительная часть финских компаний испугалась антироссийских санкций. По их мнению, ограничения приведут к серьезным негативным последствиям для экономики. Сообщалось, что Германия готовится жить без российского газа и угля. Власти США согласовали запрет на покупку российской нефти.