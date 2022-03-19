Болгария отказалась от поставок российского газа

20 марта 2022 в 00:40 Размер текста - 17 +

Болгария не будет заключать новый контракт с «Газпромом» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Болгария не будет заключать новый контракт с «Газпромом» на поставку газа после того, как закончится текущий. Такое заявление сделал вице-премьер и министр финансов Болгарии Асен Василев. По его словам, София планирует покупать газ у альтернативных поставщиков — Катара и Алжира. «В нынешней ситуации у нас нет возможности вести переговоры с „Газпромом“», — заявил Василев в интервью Болгарскому национальному радио. Сообщается, что действующий контракт с российским поставщиком истекает 31 декабря 2022 года. По словам вице-премьера, у страны есть альтернативные источники ресурсов. Например, Трансбалканский газопровод, а также поставки из Катара и Алжира. «Старые трубы Трансбалканского газопровода. Там у нас пропускная способность около 20 млрд кубических метров, и его можно использовать в обе стороны, нам нужно 3 млрд кубометров. Есть поставки из Катара, Алжира», — пояснил он. Василев также добавил, что планируется обсуждение нового газового контракта для всей Европы. Отказ от российских углеводородов он назвал «общеевропейской стратегией». Ранее США и страны Евросоюза ввели против России масштабные экономические санкции из-за специальной операции на Украине. Германия заявила, что до конца года полностью откажется от российской нефти и угля. Еврокомиссия разработала план, реализация которого может ощутимо снизить зависимость Евросоюза от российского газа уже в 2022 году. Немецкие бизнесмены опасаются, что высокие цены на энергоносители в Германии, из-за отказа от российской нефти и угля, могут привести к массовому банкротству компаний. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Болгария не будет заключать новый контракт с «Газпромом» на поставку газа после того, как закончится текущий. Такое заявление сделал вице-премьер и министр финансов Болгарии Асен Василев. По его словам, София планирует покупать газ у альтернативных поставщиков — Катара и Алжира. «В нынешней ситуации у нас нет возможности вести переговоры с „Газпромом“», — заявил Василев в интервью Болгарскому национальному радио. Сообщается, что действующий контракт с российским поставщиком истекает 31 декабря 2022 года. По словам вице-премьера, у страны есть альтернативные источники ресурсов. Например, Трансбалканский газопровод, а также поставки из Катара и Алжира. «Старые трубы Трансбалканского газопровода. Там у нас пропускная способность около 20 млрд кубических метров, и его можно использовать в обе стороны, нам нужно 3 млрд кубометров. Есть поставки из Катара, Алжира», — пояснил он. Василев также добавил, что планируется обсуждение нового газового контракта для всей Европы. Отказ от российских углеводородов он назвал «общеевропейской стратегией». Ранее США и страны Евросоюза ввели против России масштабные экономические санкции из-за специальной операции на Украине. Германия заявила, что до конца года полностью откажется от российской нефти и угля. Еврокомиссия разработала план, реализация которого может ощутимо снизить зависимость Евросоюза от российского газа уже в 2022 году. Немецкие бизнесмены опасаются, что высокие цены на энергоносители в Германии, из-за отказа от российской нефти и угля, могут привести к массовому банкротству компаний.