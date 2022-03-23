Вирусолог Чумаков предрек скорое окончание пандемии коронавируса

По мнению Петра Чумакова, «Омикрон» станет последним опасным вариантом коронавируса Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

По миру пройдет серия «остаточных» волн COVID-19, каждая из которых будет ослаблять вирус, превращая его в сезонное заболевание. Об этом заявил член-корреспондент РАН, профессор, вирусолог Петр Чумаков.

«Сейчас будет целая серия остаточных волн. С каждой новой волной амплитуда будет все меньше и меньше. Такие волны будут возникать с интервалом три-четыре месяца. Потом и эти волны сойдут на нет», — рассказал Петр Чумаков в интервью для радио Sputnik.

По его мнению, дальнейшая эволюция COVID-19 превратит его в обычный сезонный коронавирус, которых существует уже четыре варианта. «Этот просто станет пятым и перестанет вызывать озабоченность, потому что, скорее всего, опасного варианта больше не будет», — поделился вирусолог.

Ранее академик РАН, доктор медицинских наук, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко заявил о конце пандемии коронавируса. По его словам, на планете сформировался популяционный иммунитет. Однако британские и итальянские ученые спрогнозировали появление нового заразного штамма COVID-19, передает телеканал 360.