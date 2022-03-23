Вирусолог Чумаков предрек скорое окончание пандемии коронавируса

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По мнению Петра Чумакова, «Омикрон» станет последним опасным вариантом коронавируса Фото:
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Коронавирус COVID-19

По миру пройдет серия «остаточных» волн COVID-19, каждая из которых будет ослаблять вирус, превращая его в сезонное заболевание. Об этом заявил член-корреспондент РАН, профессор, вирусолог Петр Чумаков.

«Сейчас будет целая серия остаточных волн. С каждой новой волной амплитуда будет все меньше и меньше. Такие волны будут возникать с интервалом три-четыре месяца. Потом и эти волны сойдут на нет», — рассказал Петр Чумаков в интервью для радио Sputnik.

По его мнению, дальнейшая эволюция COVID-19 превратит его в обычный сезонный коронавирус, которых существует уже четыре варианта. «Этот просто станет пятым и перестанет вызывать озабоченность, потому что, скорее всего, опасного варианта больше не будет», — поделился вирусолог.

Ранее академик РАН, доктор медицинских наук, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко заявил о конце пандемии коронавируса. По его словам, на планете сформировался популяционный иммунитет. Однако британские и итальянские ученые спрогнозировали появление нового заразного штамма COVID-19, передает телеканал 360.

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По миру пройдет серия «остаточных» волн COVID-19, каждая из которых будет ослаблять вирус, превращая его в сезонное заболевание. Об этом заявил член-корреспондент РАН, профессор, вирусолог Петр Чумаков. «Сейчас будет целая серия остаточных волн. С каждой новой волной амплитуда будет все меньше и меньше. Такие волны будут возникать с интервалом три-четыре месяца. Потом и эти волны сойдут на нет», — рассказал Петр Чумаков в интервью для радио Sputnik. По его мнению, дальнейшая эволюция COVID-19 превратит его в обычный сезонный коронавирус, которых существует уже четыре варианта. «Этот просто станет пятым и перестанет вызывать озабоченность, потому что, скорее всего, опасного варианта больше не будет», — поделился вирусолог. Ранее академик РАН, доктор медицинских наук, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко заявил о конце пандемии коронавируса. По его словам, на планете сформировался популяционный иммунитет. Однако британские и итальянские ученые спрогнозировали появление нового заразного штамма COVID-19, передает телеканал 360.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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