В Госдуме обсудят ужесточение наказания для иноагентов

Депутат Госдумы Андрей Луговой предложил ужесточить наказание для иноагентов Фото: Владимир Андреев © URA.RU

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В России хотят создать единый закон об иностранных агентах, предусматривающий ужесточение ответственности. С такой инициативой планирует выступить первый замглавы комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, член партии ЛДПР Андрей Луговой.

«Мы хотим сделать единый закон в отношении иностранных агентов, к примеру, так (не надо этого стесняться), как сделано в США, где четко прописано, кто такие иностранные агенты, что они обязаны предоставлять контролирующему органу, какие последствия наступают для них в случае нарушения требований закона и кто в стране является их регулятором», — сообщил Луговой РИА «Новости». Политик отметил, что предлагаемый им закон будет предусматривать концепцию ужесточения наказания в отношении иноагентов.

Ранее, по сообщению РИА «Новости», совет Госдумы согласился рассмотреть возможность создания комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России. Вопрос включен в повестку пленарного заседания 23 марта 2022 года.