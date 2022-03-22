В магазинах осталось несколько упаковок офисной бумаги Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

В Челябинске в ряде канцелярских магазинов закончилась офисная бумага. Читатели URA.RU сообщили, что в нескольких заведений осталось всего пара коробок бумаги. В магазинах, торгующих канцтоварами, эту информацию подтвердили.

«Осталось всего пару коробок бумаги „Снегурочка“ на 500 листов, формата А4. Цена одной упаковки 850 рублей. Бумаги другой марки нет», — сообщили URA.RU в сервисном центре «Мираж».

В ходе обзвона магазинов канцтоваров, URA.RU удалось выяснить, что в «Мираже» одна из самых низких стоимостей на бумагу. Так, например, в «КанцСити» стоимость одной упаковки бумаги 950 рублей. Однако магазин предлагает на выбор «Снегурочку» и «SvetoCopy». Там также сообщили, что на продажу осталось всего две коробки бумаги. В магазине «КанцПарк» бумаги в продаже осталось еще меньше. Весь ассортимент состоит из двух упаковок «Снегурочки», которую продают за 970 рублей.

Самая дорогая бумага в городе продается в сети магазинов канцтоваров «Кнопка». В «Кнопка №1» корреспонденту URA.RU сообщили, что бумага есть в наличии, но не уточнили точное количество. Цена одной упаковки бумаги «Снегурочка» составляет 1050 рублей, бумага «Ballet Classic» дороже на 40 рублей.

Ранее магазины канцтоваров повысили цену на офисную бумагу в несколько раз. Подорожание превысило 200%.

Россияне уже ощутили рост цен на многие категории товаров. Связано это с введением ЕС и США антироссийских санкций в ответ на спецоперацию, которую РФ проводит на Украине. Такими методами запад хочет разрушить российскую экономику, а также ухудшить жизнь россиян, заявил президент РФ Владимир Путин.

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В сервисном центре «Мираж» на прошлой неделе упаковка бумаги стоила 700 рублей, а теперь она просто закончилась Скрин: сайт сервисного центра «Мираж»

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