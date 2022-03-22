Экономия связана с дефицитом и удорожанием бумаги Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

В офисах и магазинах Челябинска в целях экономии ограничили использование бумаги. Об этом URA.RU сообщили читатели.

«В Красном & Белом вместо привычного чека дали небольшую бумажку, на которой еле можно разобрать список покупок. Я понимаю, что это сделано для экономии кассовой ленты, но такие маленькие чеки — уже перебор», — рассказал URA.RU читатель.

Еще один читатель обратил внимание, что бланк анкеты при посещении зубной клиники уменьшили вдвое. На вопрос связано ли это с экономией бумаги, администратор клиники утвердительно кивнула в ответ.

Экономия бумаги связана с ее дефицитом на рынке товаров и повышением стоимости. Во многих магазинах Челябинска осталось всего несколько коробок с офисной бумагой.

Целый ряд товаров в России стал дороже после введения антироссийских санкций со стороны западных стран. С помощью ограничений лидеры стран ЕС пытаются ослабить российскую экономику, сделать хуже жизнь россиян. Президент РФ Владимир Путин сравнил такие методы с войной, в которой используются экономические, политические и информационные средства.

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Старый (слева) и новый (справа) чек в алкомаркете «Красное & Белое» Фото: «Подслушано в Красное и Белое» в «ВКонтакте»