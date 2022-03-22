22 марта 2022

В челябинских офисах и магазинах начали экономить бумагу. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Экономия связана с дефицитом и удорожанием бумаги Фото:
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В офисах и магазинах Челябинска в целях экономии ограничили использование бумаги. Об этом URA.RU сообщили читатели.

«В Красном & Белом вместо привычного чека дали небольшую бумажку, на которой еле можно разобрать список покупок. Я понимаю, что это сделано для экономии кассовой ленты, но такие маленькие чеки — уже перебор», — рассказал URA.RU читатель.

Еще один читатель обратил внимание, что бланк анкеты при посещении зубной клиники уменьшили вдвое. На вопрос связано ли это с экономией бумаги, администратор клиники утвердительно кивнула в ответ.

Экономия бумаги связана с ее дефицитом на рынке товаров и повышением стоимости. Во многих магазинах Челябинска осталось всего несколько коробок с офисной бумагой.

Целый ряд товаров в России стал дороже после введения антироссийских санкций со стороны западных стран. С помощью ограничений лидеры стран ЕС пытаются ослабить российскую экономику, сделать хуже жизнь россиян. Президент РФ Владимир Путин сравнил такие методы с войной, в которой используются экономические, политические и информационные средства.

Если вы столкнулись с какими-либо проблемами, являетесь сотрудником предприятия, которое закрывается, или просто хотите что-то рассказать — напишите нам.

Старый (слева) и новый (справа) чек в алкомаркете «Красное & Белое»
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В офисах и магазинах Челябинска в целях экономии ограничили использование бумаги. Об этом URA.RU сообщили читатели. «В Красном & Белом вместо привычного чека дали небольшую бумажку, на которой еле можно разобрать список покупок. Я понимаю, что это сделано для экономии кассовой ленты, но такие маленькие чеки — уже перебор», — рассказал URA.RU читатель. Еще один читатель обратил внимание, что бланк анкеты при посещении зубной клиники уменьшили вдвое. На вопрос связано ли это с экономией бумаги, администратор клиники утвердительно кивнула в ответ. Экономия бумаги связана с ее дефицитом на рынке товаров и повышением стоимости. Во многих магазинах Челябинска осталось всего несколько коробок с офисной бумагой. Целый ряд товаров в России стал дороже после введения антироссийских санкций со стороны западных стран. С помощью ограничений лидеры стран ЕС пытаются ослабить российскую экономику, сделать хуже жизнь россиян. Президент РФ Владимир Путин сравнил такие методы с войной, в которой используются экономические, политические и информационные средства. Если вы столкнулись с какими-либо проблемами, являетесь сотрудником предприятия, которое закрывается, или просто хотите что-то рассказать — напишите нам.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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