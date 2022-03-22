Водители прячут бочки в газелях, в которые заливают бензин Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Водители в Губкинском (ЯНАО) канистрами и бочками скупают бензин, который за последнее время значительно упал в цене. Об этом сообщил местный житель в соцсети «ВКонтакте».

«После сахара переключились на бензин, вы как стадо. Для нас, для народа стараются. Снизили цену на бензин, а вы газелями и бочками тащите. Вы не думаете о других, может кто-то проездом и мало топлива у него, а на заправке пусто после вас», — написал Дмитрий Новоженин в группе «Губкинский — город мечты».

Пользователи под постом также не разделили такого поведения водителей, которые прячут бочки в газелях, заливая в них десятки литров бензина. «При мне сегодня мужчина запихнул три бочки с бензином в багажник», — написала Оля Концевая. «К сожалению, сейчас люди могут перебить друг друга из-за кг сахара, а за бензин тем более. Жадность до добра не доводит», — добавила пользователь с ником «Lenchik Bortsova».

Исходя из фотоматериалов, опубликованных в посте, ситуация произошла на заправке «Газпромнефть». Для выяснения обстоятельств агентство направило запрос в пресс-службу компании. На момент публикации ответа получено не было.

Ранее сообщалось, что в Салехарде стоимость бензина за месяц упала почти на семь рублей. На заправках «Роснефти» литр бензина за АИ — 92 стоил 44, 40 рублей, а стоимость АИ — 95 была 46,65 рублей.

Из-за того, что страны запада ввели санкции против России, некоторые иностранные бренды покинули рынок РФ. В связи с этим, стоимость импортной продукции резко выросла в цене. Как заявляли зарубежные политики, санкции против России должны были серьезно ударить по экономической ситуации в стране, в том числе по социальной и гуманитарной сферам. На это глава государства Владимир Путин сообщил, что нынешнее поведение Евросоюза и США имеет признаки агрессии.

Если вы живете в ЯНАО и оказались в трудной жизненной ситуации: лишились работы, ваше предприятие закрывают или у вас есть проблемы, о которых вы хотите рассказать — сообщите нам. Также вы можете написать агентству, если столкнулись с завышенными ценами на продукты и средствами первой необходимости. Всю информацию, фото и видео можете присылать в наш telegram-канал.

Заправка «Газпромнефть» Фото из соцсетей

Бочка в газели на заправке Фото из соцсетей

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