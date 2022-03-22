22 марта 2022
21 марта 2022

Паникеры в ЯНАО бочками скупают упавший в цене бензин. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт по теме АЗС. Челябинск, азс, канистра, бензозаправка, топливо, горючее, бензин
Водители прячут бочки в газелях, в которые заливают бензин Фото:
новость из сюжета
Санкции против России вообще и Урала в частности

Водители в Губкинском (ЯНАО) канистрами и бочками скупают бензин, который за последнее время значительно упал в цене. Об этом сообщил местный житель в соцсети «ВКонтакте».

«После сахара переключились на бензин, вы как стадо. Для нас, для народа стараются. Снизили цену на бензин, а вы газелями и бочками тащите. Вы не думаете о других, может кто-то проездом и мало топлива у него, а на заправке пусто после вас», — написал Дмитрий Новоженин в группе «Губкинский — город мечты».

Пользователи под постом также не разделили такого поведения водителей, которые прячут бочки в газелях, заливая в них десятки литров бензина. «При мне сегодня мужчина запихнул три бочки с бензином в багажник», — написала Оля Концевая. «К сожалению, сейчас люди могут перебить друг друга из-за кг сахара, а за бензин тем более. Жадность до добра не доводит», — добавила пользователь с ником «Lenchik Bortsova».

Исходя из фотоматериалов, опубликованных в посте, ситуация произошла на заправке «Газпромнефть». Для выяснения обстоятельств агентство направило запрос в пресс-службу компании. На момент публикации ответа получено не было.

Ранее сообщалось, что в Салехарде стоимость бензина за месяц упала почти на семь рублей. На заправках «Роснефти» литр бензина за АИ — 92 стоил 44, 40 рублей, а стоимость АИ — 95 была 46,65 рублей.

Из-за того, что страны запада ввели санкции против России, некоторые иностранные бренды покинули рынок РФ. В связи с этим, стоимость импортной продукции резко выросла в цене. Как заявляли зарубежные политики, санкции против России должны были серьезно ударить по экономической ситуации в стране, в том числе по социальной и гуманитарной сферам. На это глава государства Владимир Путин сообщил, что нынешнее поведение Евросоюза и США имеет признаки агрессии.

Если вы живете в ЯНАО и оказались в трудной жизненной ситуации: лишились работы, ваше предприятие закрывают или у вас есть проблемы, о которых вы хотите рассказать — сообщите нам. Также вы можете написать агентству, если столкнулись с завышенными ценами на продукты и средствами первой необходимости. Всю информацию, фото и видео можете присылать в наш telegram-канал.

Заправка «Газпромнефть»
Бочка в газели на заправке
Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Ямал» и в viber-канале «Ямал», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Водители в Губкинском (ЯНАО) канистрами и бочками скупают бензин, который за последнее время значительно упал в цене. Об этом сообщил местный житель в соцсети «ВКонтакте». «После сахара переключились на бензин, вы как стадо. Для нас, для народа стараются. Снизили цену на бензин, а вы газелями и бочками тащите. Вы не думаете о других, может кто-то проездом и мало топлива у него, а на заправке пусто после вас», — написал Дмитрий Новоженин в группе «Губкинский — город мечты». Пользователи под постом также не разделили такого поведения водителей, которые прячут бочки в газелях, заливая в них десятки литров бензина. «При мне сегодня мужчина запихнул три бочки с бензином в багажник», — написала Оля Концевая. «К сожалению, сейчас люди могут перебить друг друга из-за кг сахара, а за бензин тем более. Жадность до добра не доводит», — добавила пользователь с ником «Lenchik Bortsova». Исходя из фотоматериалов, опубликованных в посте, ситуация произошла на заправке «Газпромнефть». Для выяснения обстоятельств агентство направило запрос в пресс-службу компании. На момент публикации ответа получено не было. Ранее сообщалось, что в Салехарде стоимость бензина за месяц упала почти на семь рублей. На заправках «Роснефти» литр бензина за АИ — 92 стоил 44, 40 рублей, а стоимость АИ — 95 была 46,65 рублей. Из-за того, что страны запада ввели санкции против России, некоторые иностранные бренды покинули рынок РФ. В связи с этим, стоимость импортной продукции резко выросла в цене. Как заявляли зарубежные политики, санкции против России должны были серьезно ударить по экономической ситуации в стране, в том числе по социальной и гуманитарной сферам. На это глава государства Владимир Путин сообщил, что нынешнее поведение Евросоюза и США имеет признаки агрессии. Если вы живете в ЯНАО и оказались в трудной жизненной ситуации: лишились работы, ваше предприятие закрывают или у вас есть проблемы, о которых вы хотите рассказать — сообщите нам. Также вы можете написать агентству, если столкнулись с завышенными ценами на продукты и средствами первой необходимости. Всю информацию, фото и видео можете присылать в наш telegram-канал.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...