Живущая в Кольцово пассажирка оказалась злостной должницей

23 марта 2022 в 14:26 Размер текста - 17 +

Пассажирка накопила два миллиона долга. Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Светлана Кръстева, полгода живущая в екатеринбургском аэропорту Кольцово, должна по кредитным платежам порядка двух миллионов рублей. Такая информация содержится в банке данных исполнительных производств на сайте Федеральной службы судебных приставов России. Согласно информации, которая имеется в открытом доступе, Светлана Кръстева должна государству по кредитным платежам один миллион 918 тысяч рублей и 12 600 рублей. Также среди непогашенной задолженности судебные приставы указывают на взыскание налогов и сборов на сумму 35 211 рублей и 29 380 р. URA.RU попыталось связаться с отделением судебных приставов по Удорскому району (Республика Коми), однако пристав-исполнитель по делу Кръстевой оказался на выезде. Ранее агентство сообщало о «пассажирке в золотых сапогах», которая уже полгода живет в аэропорту Кольцово. Ее семья из Коми объяснила журналисту, что женщина уже пару лет ездит по стране в поисках высокооплачиваемой работы. Ранее она работала главным бухгалтером на нефтяном предприятии и теперь хочет зарплату порядка 200 тысяч рублей. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Светлана Кръстева, полгода живущая в екатеринбургском аэропорту Кольцово, должна по кредитным платежам порядка двух миллионов рублей. Такая информация содержится в банке данных исполнительных производств на сайте Федеральной службы судебных приставов России. Согласно информации, которая имеется в открытом доступе, Светлана Кръстева должна государству по кредитным платежам один миллион 918 тысяч рублей и 12 600 рублей. Также среди непогашенной задолженности судебные приставы указывают на взыскание налогов и сборов на сумму 35 211 рублей и 29 380 р. URA.RU попыталось связаться с отделением судебных приставов по Удорскому району (Республика Коми), однако пристав-исполнитель по делу Кръстевой оказался на выезде. Ранее агентство сообщало о «пассажирке в золотых сапогах», которая уже полгода живет в аэропорту Кольцово. Ее семья из Коми объяснила журналисту, что женщина уже пару лет ездит по стране в поисках высокооплачиваемой работы. Ранее она работала главным бухгалтером на нефтяном предприятии и теперь хочет зарплату порядка 200 тысяч рублей.