Живущая в Кольцово пассажирка оказалась злостной должницей

Светлана Кръстева, полгода живущая в екатеринбургском аэропорту Кольцово, должна по кредитным платежам порядка двух миллионов рублей. Такая информация содержится в банке данных исполнительных производств на сайте Федеральной службы судебных приставов России.
Согласно информации, которая имеется в открытом доступе, Светлана Кръстева должна государству по кредитным платежам один миллион 918 тысяч рублей и 12 600 рублей. Также среди непогашенной задолженности судебные приставы указывают на взыскание налогов и сборов на сумму 35 211 рублей и 29 380 р.
URA.RU попыталось связаться с отделением судебных приставов по Удорскому району (Республика Коми), однако пристав-исполнитель по делу Кръстевой оказался на выезде. Ранее агентство сообщало о «пассажирке в золотых сапогах», которая уже полгода живет в аэропорту Кольцово. Ее семья из Коми объяснила журналисту, что женщина уже пару лет ездит по стране в поисках высокооплачиваемой работы. Ранее она работала главным бухгалтером на нефтяном предприятии и теперь хочет зарплату порядка 200 тысяч рублей.
Светлана Кръстева, полгода живущая в екатеринбургском аэропорту Кольцово, должна по кредитным платежам порядка двух миллионов рублей. Такая информация содержится в банке данных исполнительных производств на сайте Федеральной службы судебных приставов России. Согласно информации, которая имеется в открытом доступе, Светлана Кръстева должна государству по кредитным платежам один миллион 918 тысяч рублей и 12 600 рублей. Также среди непогашенной задолженности судебные приставы указывают на взыскание налогов и сборов на сумму 35 211 рублей и 29 380 р. URA.RU попыталось связаться с отделением судебных приставов по Удорскому району (Республика Коми), однако пристав-исполнитель по делу Кръстевой оказался на выезде. Ранее агентство сообщало о «пассажирке в золотых сапогах», которая уже полгода живет в аэропорту Кольцово. Ее семья из Коми объяснила журналисту, что женщина уже пару лет ездит по стране в поисках высокооплачиваемой работы. Ранее она работала главным бухгалтером на нефтяном предприятии и теперь хочет зарплату порядка 200 тысяч рублей.