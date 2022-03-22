22 марта 2022

Живущая в Кольцово пассажирка оказалась злостной должницей

© Служба новостей «URA.RU»
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Пассажирка накопила два миллиона долга. Фото:

Светлана Кръстева, полгода живущая в екатеринбургском аэропорту Кольцово, должна по кредитным платежам порядка двух миллионов рублей. Такая информация содержится в банке данных исполнительных производств на сайте Федеральной службы судебных приставов России.

Согласно информации, которая имеется в открытом доступе, Светлана Кръстева должна государству по кредитным платежам один миллион 918 тысяч рублей и 12 600 рублей. Также среди непогашенной задолженности судебные приставы указывают на взыскание налогов и сборов на сумму 35 211 рублей и 29 380 р.

URA.RU попыталось связаться с отделением судебных приставов по Удорскому району (Республика Коми), однако пристав-исполнитель по делу Кръстевой оказался на выезде. Ранее агентство сообщало о «пассажирке в золотых сапогах», которая уже полгода живет в аэропорту Кольцово. Ее семья из Коми объяснила журналисту, что женщина уже пару лет ездит по стране в поисках высокооплачиваемой работы. Ранее она работала главным бухгалтером на нефтяном предприятии и теперь хочет зарплату порядка 200 тысяч рублей.

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Светлана Кръстева, полгода живущая в екатеринбургском аэропорту Кольцово, должна по кредитным платежам порядка двух миллионов рублей. Такая информация содержится в банке данных исполнительных производств на сайте Федеральной службы судебных приставов России. Согласно информации, которая имеется в открытом доступе, Светлана Кръстева должна государству по кредитным платежам один миллион 918 тысяч рублей и 12 600 рублей. Также среди непогашенной задолженности судебные приставы указывают на взыскание налогов и сборов на сумму 35 211 рублей и 29 380 р. URA.RU попыталось связаться с отделением судебных приставов по Удорскому району (Республика Коми), однако пристав-исполнитель по делу Кръстевой оказался на выезде. Ранее агентство сообщало о «пассажирке в золотых сапогах», которая уже полгода живет в аэропорту Кольцово. Ее семья из Коми объяснила журналисту, что женщина уже пару лет ездит по стране в поисках высокооплачиваемой работы. Ранее она работала главным бухгалтером на нефтяном предприятии и теперь хочет зарплату порядка 200 тысяч рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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