Семья рассказала о пассажирке, живущей полгода в Кольцово

22 марта 2022 в 12:00 Размер текста - 17 +

Планы Светланы на будущее туманны Фото: Анна Салымская, URA.RU Светлана Кръстева, которая полгода живет в аэропорту Кольцово Екатеринбурга, ездит по стране в поисках работы с высокой зарплатой. Об этом и других фактах жизни «пассажирки в золотых сапогах» URA.RU рассказала ее сестра Снежана Коровина и земляки из Коми. «Света уехала из Коми два с лишним года назад. Особо она не посвящает меня и маму, где работает, насколько я знаю, в прошлом году трудилась волонтером по ковиду в Новом Уренгое, потом улетела в Екатеринбург и там застряла. Мы ей постоянно отправляем немного денег, на билет уже не раз хватило бы, но она почему-то не возвращается», — недоумевает Снежана Коровина, младшая сестра Светланы. Новость по теме В аэропорту Кольцово полгода живет пассажирка, потерявшая работу. Видео Светлана неохотно делится с родными новостями из жизни, как правило, она звонит, когда ей требуется очередной денежный перевод. Женщина даже не знает, что ее старенькая мама недавно переболела коронавирусом. «Света всегда хотела работу с большой зарплатой, у нее раньше и впрямь такая была — она же трудилась главным бухгалтером. Но времена изменились, я ее убеждаю, что сейчас надо искать работу поскромнее. Но ее не переубедить: сами, говорит, работайте за 50 тысяч», — вздыхает Снежана. Снежана с семьей и ее мама живут в селе Кослан Удорского района. Там же прописана и Светлана. Фамилия Кръстева ей досталась от мужа-болгарина, который работал в Коми на лесозаготовках. Официально она и сейчас за ним замужем, у пары есть сын, ему 18 лет. Мальчик с детства растет с отцом и живет в Болгарии. «Помню я эту болгарку, была у нас главным бухгалтером, бестолковая, но на понтах. Порядка у нее в работе не было, а самооценка была очень завышенной. Жила в общежитии, следила за внешностью, не пьянствовала. И всегда говорила, что зарплата ей нужна большая», — поделился с URA.RU экс-сотрудник нефтегазовой компании «КомиКуэст Интернешнл» в городе Усинск, где раньше трудилась Кръстева. Как помочь Светлане вернуться домой, ее родные не представляют: деньги, которые ей отправляют, женщина тратит на маникюр и прочие дамские штучки. «Звонит и первым делом говорит — ой, у меня колготки порвались, набойка от каблука отлетела, отправь мне денег. Она всегда любила выглядеть хорошо, это правда. И сапоги эти золотые, итальянские, еще тогда у нее были, две пары», — говорит Снежана. Женщина подозревает, что у ее сестры может быть расстройство психики, несколько лет назад она предлагала ей провериться у психиатра. «Она сказала — вы сами больные!», — призналась Снежана. URA.RU ранее рассказало о пассажирке, которая полгода живет в Кольцово. Женщина объяснила журналисту, что ждет в аэропорту перемен в своей жизни. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Светлана Кръстева, которая полгода живет в аэропорту Кольцово Екатеринбурга, ездит по стране в поисках работы с высокой зарплатой. Об этом и других фактах жизни «пассажирки в золотых сапогах» URA.RU рассказала ее сестра Снежана Коровина и земляки из Коми. «Света уехала из Коми два с лишним года назад. Особо она не посвящает меня и маму, где работает, насколько я знаю, в прошлом году трудилась волонтером по ковиду в Новом Уренгое, потом улетела в Екатеринбург и там застряла. Мы ей постоянно отправляем немного денег, на билет уже не раз хватило бы, но она почему-то не возвращается», — недоумевает Снежана Коровина, младшая сестра Светланы. Светлана неохотно делится с родными новостями из жизни, как правило, она звонит, когда ей требуется очередной денежный перевод. Женщина даже не знает, что ее старенькая мама недавно переболела коронавирусом. «Света всегда хотела работу с большой зарплатой, у нее раньше и впрямь такая была — она же трудилась главным бухгалтером. Но времена изменились, я ее убеждаю, что сейчас надо искать работу поскромнее. Но ее не переубедить: сами, говорит, работайте за 50 тысяч», — вздыхает Снежана. Снежана с семьей и ее мама живут в селе Кослан Удорского района. Там же прописана и Светлана. Фамилия Кръстева ей досталась от мужа-болгарина, который работал в Коми на лесозаготовках. Официально она и сейчас за ним замужем, у пары есть сын, ему 18 лет. Мальчик с детства растет с отцом и живет в Болгарии. «Помню я эту болгарку, была у нас главным бухгалтером, бестолковая, но на понтах. Порядка у нее в работе не было, а самооценка была очень завышенной. Жила в общежитии, следила за внешностью, не пьянствовала. И всегда говорила, что зарплата ей нужна большая», — поделился с URA.RU экс-сотрудник нефтегазовой компании «КомиКуэст Интернешнл» в городе Усинск, где раньше трудилась Кръстева. Как помочь Светлане вернуться домой, ее родные не представляют: деньги, которые ей отправляют, женщина тратит на маникюр и прочие дамские штучки. «Звонит и первым делом говорит — ой, у меня колготки порвались, набойка от каблука отлетела, отправь мне денег. Она всегда любила выглядеть хорошо, это правда. И сапоги эти золотые, итальянские, еще тогда у нее были, две пары», — говорит Снежана. Женщина подозревает, что у ее сестры может быть расстройство психики, несколько лет назад она предлагала ей провериться у психиатра. «Она сказала — вы сами больные!», — призналась Снежана. URA.RU ранее рассказало о пассажирке, которая полгода живет в Кольцово. Женщина объяснила журналисту, что ждет в аэропорту перемен в своей жизни.