В аэропорту Кольцово полгода живет пассажирка, потерявшая работу. Видео

17 марта 2022 в 15:05 Размер текста - 17 +

Светлана, живя в аэропорту, умудряется наносить макияж Фото: Анна Салымская, URA.RU Светлана Кръстева, прилетевшая в Екатеринбург из Нового Уренгоя, уже полгода живет в аэропорту Кольцово и ищет работу. Женщина представилась корреспонденту URA.RU экс-главным бухгалтером нефтяной отрасли и объяснила, почему не может улететь из Свердловской области. «Я главный бухгалтер нефтянки. Сама из Коми, работала в Усинске, потом в Новом Уренгое, там занималась ковидом. Куда полечу? Сейчас уже никуда не хочу лететь: в моем городе как таковых предприятий нет, там, куда хотела — в Салехард — тоже нет», — объяснила Светлана Кръстева URA.RU. Женщина в доказательство предъявила действительный членский билет «Института профессиональных бухгалтеров и аудиторов России». Ее фамилия в документах действительно прописана через Ъ, Светлана объяснила это тем, что ее местом жительства также является Болгария. «Граждане Евросоюза — моя семья», — с улыбкой заметила пассажирка. Новость по теме Женщина поселилась в аэропорту Кольцово. ВИДЕО Она рассказала, что в поисках работы в Екатеринбурге ездила в Ельцин Центр, также разместила резюме на многих ресурсах (информация подтверждается элементарным поисковиком — прим. ред.). Зарплату Светлана желает порядка 200 тысяч рублей. Проживая в зале ожидания несколько месяцев, загадочная пассажирка умудряется выглядеть хорошо: золотистые сапоги на высоком каблуке и яркий макияж. «Где моюсь? Здесь есть туалет, можно все успеть. На еду и прочие мелочи хватает, мне недавно прислала денег сестра», — призналась бухгалтер. При этом Светлана не отвечает на вопрос, как долго живет в Кольцово. Сотрудники аэропорта рассказали корреспонденту, что пассажирка у них обитает примерно полгода. «Иногда она пропадает на какое-то время, может, ездит в поселок, клянчит там денег, потом возвращается и снова сидит в зале ожидания, там же спит. Когда идет курить — стреляет сигареты у парней. Ничего плохого она не делает, закон не нарушает, но на вопросы отвечает расплывчато», — рассказал один из работников Кольцово. Корреспонденту URA.RU Светлана тоже не раскрыла планов на будущее. «Я жду своих изменений в жизни. Главное — верить в себя и будущее», — улыбнулась Кръстева. Если вы узнали эту пассажирку или хотите оказать ей помощь, напишите сюда . Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Светлана Кръстева, прилетевшая в Екатеринбург из Нового Уренгоя, уже полгода живет в аэропорту Кольцово и ищет работу. Женщина представилась корреспонденту URA.RU экс-главным бухгалтером нефтяной отрасли и объяснила, почему не может улететь из Свердловской области. «Я главный бухгалтер нефтянки. Сама из Коми, работала в Усинске, потом в Новом Уренгое, там занималась ковидом. Куда полечу? Сейчас уже никуда не хочу лететь: в моем городе как таковых предприятий нет, там, куда хотела — в Салехард — тоже нет», — объяснила Светлана Кръстева URA.RU. Женщина в доказательство предъявила действительный членский билет «Института профессиональных бухгалтеров и аудиторов России». Ее фамилия в документах действительно прописана через Ъ, Светлана объяснила это тем, что ее местом жительства также является Болгария. «Граждане Евросоюза — моя семья», — с улыбкой заметила пассажирка. Она рассказала, что в поисках работы в Екатеринбурге ездила в Ельцин Центр, также разместила резюме на многих ресурсах (информация подтверждается элементарным поисковиком — прим. ред.). Зарплату Светлана желает порядка 200 тысяч рублей. Проживая в зале ожидания несколько месяцев, загадочная пассажирка умудряется выглядеть хорошо: золотистые сапоги на высоком каблуке и яркий макияж. «Где моюсь? Здесь есть туалет, можно все успеть. На еду и прочие мелочи хватает, мне недавно прислала денег сестра», — призналась бухгалтер. При этом Светлана не отвечает на вопрос, как долго живет в Кольцово. Сотрудники аэропорта рассказали корреспонденту, что пассажирка у них обитает примерно полгода. «Иногда она пропадает на какое-то время, может, ездит в поселок, клянчит там денег, потом возвращается и снова сидит в зале ожидания, там же спит. Когда идет курить — стреляет сигареты у парней. Ничего плохого она не делает, закон не нарушает, но на вопросы отвечает расплывчато», — рассказал один из работников Кольцово. Корреспонденту URA.RU Светлана тоже не раскрыла планов на будущее. «Я жду своих изменений в жизни. Главное — верить в себя и будущее», — улыбнулась Кръстева. Если вы узнали эту пассажирку или хотите оказать ей помощь, напишите сюда.