По словам инсайдера, копщики могил назначали клиентам завышенную цену Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Криминальный авторитет Анатолий Глухов, предположительно состоявший в организованном преступном сообществе «Уралмаш» и занимающийся похоронным бизнесом, заработал миллионы, назначая клиентам индивидуальные цены на услуги. Об этом URA.RU сообщил осведомленный источник.

«Глухов сделал миллионы на криминальных похоронных схемах на нескольких своих предприятиях. На каждом из них находился „свой“ похоронщик, который общался с каждым клиентом и назначал ему индивидуальную цену за подготовку могилы. Если клиент создавал впечатление обеспеченного, ему назначалась цена в разы больше, чем остальным», — рассказал собеседник агентства.

К копщику могил, который играл ключевую роль в криминальной схеме, отправлял представитель администрации кладбища. Копщик, поставленный Глуховым, уже решал, сколько взять с клиента. По словам инсайдеров, один из эпизодов произошел на Лесном кладбище Екатеринбурга, однако подобная схема предположительно действовала и на других кладбищах муниципалитета.

Фото: URA.RU

Согласно системе данных СБИС, Глухов числится учредителем ООО «Кронос», выручка которого составляет 58,6 млн рублей. Также, по сообщениям источников, с Глуховым аффилированы другие компании, занимающиеся похоронным бизнесом.

URA.RU обратилось в пресс-группу УМВД по Екатеринбургу. Ответа на момент публикации не поступило.

Анатолий Глухов считается королем похоронного бизнеса Екатеринбурга. По словам инсайдеров, он состоял в ОПС «Уралмаш» и оказывал им соответствующие услуги. 22 марта Глухова задержали по подозрению в нанесении тяжкого вреда здоровью. По версии инсайдера, Глухов и его телохранитель избили незнакомого человека, который занял парковочное место авторитета, и проломили ему голову.

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