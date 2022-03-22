В Тюмени на мигрантов напали у паспортно-визового центра

23 марта 2022 в 16:24 Размер текста - 17 +

Мигрантов обрызгали из газового баллона в Тюмени Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU У миграционного центра в Тюмени на людей распылили газовый баллончик. Об этом очевидцы происшествия сообщили журналистам. «Открылась дверь из миграционного центра и набрызгали баллоном. Люди начали разбегаться, слезы текут, пошел кашель. Мигранты начали вытирать лица снегом. Я думаю, что миграционный центр не может организовать работу по выдаче документов на трудовой патент, чтобы иностранцы в очередь вставали. Но явно же не газом разгонять людей», — пишет издание 72.ру со ссылкой на слова очевидца. Инцидент случился около паспортно-визового центра в Тюмени по адресу 50 лет Октября, дом 200Б, корпус 1. В миграционной службе на звонки URA.RU не ответили. В УМВД по Тюменской области ситуацию прокомментировать также не смогли. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Тюмень » и в viber-канале « Тюмень », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

У миграционного центра в Тюмени на людей распылили газовый баллончик. Об этом очевидцы происшествия сообщили журналистам. «Открылась дверь из миграционного центра и набрызгали баллоном. Люди начали разбегаться, слезы текут, пошел кашель. Мигранты начали вытирать лица снегом. Я думаю, что миграционный центр не может организовать работу по выдаче документов на трудовой патент, чтобы иностранцы в очередь вставали. Но явно же не газом разгонять людей», — пишет издание 72.ру со ссылкой на слова очевидца. Инцидент случился около паспортно-визового центра в Тюмени по адресу 50 лет Октября, дом 200Б, корпус 1. В миграционной службе на звонки URA.RU не ответили. В УМВД по Тюменской области ситуацию прокомментировать также не смогли.