В Тюмени на мигрантов напали у паспортно-визового центра

У миграционного центра в Тюмени на людей распылили газовый баллончик. Об этом очевидцы происшествия сообщили журналистам.
«Открылась дверь из миграционного центра и набрызгали баллоном. Люди начали разбегаться, слезы текут, пошел кашель. Мигранты начали вытирать лица снегом. Я думаю, что миграционный центр не может организовать работу по выдаче документов на трудовой патент, чтобы иностранцы в очередь вставали. Но явно же не газом разгонять людей», — пишет издание 72.ру со ссылкой на слова очевидца.
Инцидент случился около паспортно-визового центра в Тюмени по адресу 50 лет Октября, дом 200Б, корпус 1. В миграционной службе на звонки URA.RU не ответили. В УМВД по Тюменской области ситуацию прокомментировать также не смогли.
У миграционного центра в Тюмени на людей распылили газовый баллончик. Об этом очевидцы происшествия сообщили журналистам. «Открылась дверь из миграционного центра и набрызгали баллоном. Люди начали разбегаться, слезы текут, пошел кашель. Мигранты начали вытирать лица снегом. Я думаю, что миграционный центр не может организовать работу по выдаче документов на трудовой патент, чтобы иностранцы в очередь вставали. Но явно же не газом разгонять людей», — пишет издание 72.ру со ссылкой на слова очевидца. Инцидент случился около паспортно-визового центра в Тюмени по адресу 50 лет Октября, дом 200Б, корпус 1. В миграционной службе на звонки URA.RU не ответили. В УМВД по Тюменской области ситуацию прокомментировать также не смогли.