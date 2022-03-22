22 марта 2022

В Тюмени на мигрантов напали у паспортно-визового центра

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Паспорт Российской Федерации. Тюмень , документ, паспорт рф
Мигрантов обрызгали из газового баллона в Тюмени Фото:

У миграционного центра в Тюмени на людей распылили газовый баллончик. Об этом очевидцы происшествия сообщили журналистам.

«Открылась дверь из миграционного центра и набрызгали баллоном. Люди начали разбегаться, слезы текут, пошел кашель. Мигранты начали вытирать лица снегом. Я думаю, что миграционный центр не может организовать работу по выдаче документов на трудовой патент, чтобы иностранцы в очередь вставали. Но явно же не газом разгонять людей», — пишет издание 72.ру со ссылкой на слова очевидца.

Инцидент случился около паспортно-визового центра в Тюмени по адресу 50 лет Октября, дом 200Б, корпус 1. В миграционной службе на звонки URA.RU не ответили. В УМВД по Тюменской области ситуацию прокомментировать также не смогли.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Тюмень» и в viber-канале «Тюмень», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

У миграционного центра в Тюмени на людей распылили газовый баллончик. Об этом очевидцы происшествия сообщили журналистам. «Открылась дверь из миграционного центра и набрызгали баллоном. Люди начали разбегаться, слезы текут, пошел кашель. Мигранты начали вытирать лица снегом. Я думаю, что миграционный центр не может организовать работу по выдаче документов на трудовой патент, чтобы иностранцы в очередь вставали. Но явно же не газом разгонять людей», — пишет издание 72.ру со ссылкой на слова очевидца. Инцидент случился около паспортно-визового центра в Тюмени по адресу 50 лет Октября, дом 200Б, корпус 1. В миграционной службе на звонки URA.RU не ответили. В УМВД по Тюменской области ситуацию прокомментировать также не смогли.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...