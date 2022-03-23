Свердловский бизнес переходит к расчетам в рублях и юанях

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Ранее контракты на импортные поставки заключались в долларах Фото:
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Многие свердловские компании начали рассчитываться со своими зарубежными поставщиками в национальных валютах, хотя первоначальные контракты заключались в долларах. Об этом в ходе пресс-конференции рассказал вице-президент Уральской торгово-промышленной палаты Михаил Козлов.

«Со многими странами, с которыми работали в долларах и евро, сейчас перестраиваются на работу в национальных валютах. Мы заключаем контракты и видим, что люди уходят от традиционных валют. При первоначальной проработке контракта мы работали в долларах, но по согласованию сторон абсолютно спокойно перешли на расчеты в юанях. А китайцам все равно — доллары или юани», — сообщил Козлов. Трансляцию пресс-конференции вел «Интерфакс».

По его словам, технических сложностей не возникло, потому что многие российские банки свободно конвертируют рубли в юани. Помимо китайских контрагентов от долларов отказываются и турецкие компании. Так, один из партнеров согласился на расчеты в рублях. «Есть недавний кейс по Турции. Они готовы работать в рублях. Если это экспортноориентированная компания, она найдет, куда применить рубли — на закупку оборудования, например», — отметил вице-президент УТПП.

Компании отказываются от расчетов в евро и долларах, поскольку курс рубля обвалился после начала спецоперации России в Украине. 28 февраля стоимость доллара на торгах на Московской бирже достиг исторического максимума в 109,185 рубля.

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Многие свердловские компании начали рассчитываться со своими зарубежными поставщиками в национальных валютах, хотя первоначальные контракты заключались в долларах. Об этом в ходе пресс-конференции рассказал вице-президент Уральской торгово-промышленной палаты Михаил Козлов. «Со многими странами, с которыми работали в долларах и евро, сейчас перестраиваются на работу в национальных валютах. Мы заключаем контракты и видим, что люди уходят от традиционных валют. При первоначальной проработке контракта мы работали в долларах, но по согласованию сторон абсолютно спокойно перешли на расчеты в юанях. А китайцам все равно — доллары или юани», — сообщил Козлов. Трансляцию пресс-конференции вел «Интерфакс». По его словам, технических сложностей не возникло, потому что многие российские банки свободно конвертируют рубли в юани. Помимо китайских контрагентов от долларов отказываются и турецкие компании. Так, один из партнеров согласился на расчеты в рублях. «Есть недавний кейс по Турции. Они готовы работать в рублях. Если это экспортноориентированная компания, она найдет, куда применить рубли — на закупку оборудования, например», — отметил вице-президент УТПП. Компании отказываются от расчетов в евро и долларах, поскольку курс рубля обвалился после начала спецоперации России в Украине. 28 февраля стоимость доллара на торгах на Московской бирже достиг исторического максимума в 109,185 рубля.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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