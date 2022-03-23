Канцлер ФРГ поставил точку в вопросе присутствия НАТО на Украине

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Шольц Олаф, Официальный сайт канцлера Германии, Denzel, шольц олаф
Олаф Шольц пресек все заявления о введении войск НАТО на Украину Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

НАТО не будет вмешиваться в ситуацию на Украине. Альянс не должен становиться одной из сторон конфликта. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц во время своего выступления в Бундестаге.

«НАТО не станет стороной войны. По этому поводу мы едины во мнении с европейскими союзниками и с США», — приводит слова Шольца ТАСС.

Шольц также подчеркнул, что Евросоюз не рассматривает введение на территории Украины бесполетной зоны. Он добавил, что НАТО прежде удавалось не допустить прямого конфликта с Россией и так и должно продолжаться.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский потребовал, чтобы Запад «очистил небо» над страной или передал ей боевые самолеты и системы противовоздушной обороны, передает RT. До этого НАТО отказалось вводить бесполетную зону над государством. Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг пояснил, что это приведет к полномасштабной войне с Европой. Глава Пентагона Ллойд Остин отметил, что никто не хочет конфликта с Россией, которая обладает ядерным оружием. При этом США и НАТО отправляют Украине оружие.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

НАТО не будет вмешиваться в ситуацию на Украине. Альянс не должен становиться одной из сторон конфликта. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц во время своего выступления в Бундестаге. «НАТО не станет стороной войны. По этому поводу мы едины во мнении с европейскими союзниками и с США», — приводит слова Шольца ТАСС. Шольц также подчеркнул, что Евросоюз не рассматривает введение на территории Украины бесполетной зоны. Он добавил, что НАТО прежде удавалось не допустить прямого конфликта с Россией и так и должно продолжаться. Ранее президент Украины Владимир Зеленский потребовал, чтобы Запад «очистил небо» над страной или передал ей боевые самолеты и системы противовоздушной обороны, передает RT. До этого НАТО отказалось вводить бесполетную зону над государством. Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг пояснил, что это приведет к полномасштабной войне с Европой. Глава Пентагона Ллойд Остин отметил, что никто не хочет конфликта с Россией, которая обладает ядерным оружием. При этом США и НАТО отправляют Украине оружие.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...