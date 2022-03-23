Канцлер ФРГ поставил точку в вопросе присутствия НАТО на Украине

23 марта 2022 в 16:53 Размер текста - 17 +

Олаф Шольц пресек все заявления о введении войск НАТО на Украину Фото: Bundesregierung\Denzel новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине НАТО не будет вмешиваться в ситуацию на Украине. Альянс не должен становиться одной из сторон конфликта. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц во время своего выступления в Бундестаге. «НАТО не станет стороной войны. По этому поводу мы едины во мнении с европейскими союзниками и с США», — приводит слова Шольца ТАСС. Шольц также подчеркнул, что Евросоюз не рассматривает введение на территории Украины бесполетной зоны. Он добавил, что НАТО прежде удавалось не допустить прямого конфликта с Россией и так и должно продолжаться. Ранее президент Украины Владимир Зеленский потребовал, чтобы Запад «очистил небо» над страной или передал ей боевые самолеты и системы противовоздушной обороны, передает RT. До этого НАТО отказалось вводить бесполетную зону над государством. Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг пояснил, что это приведет к полномасштабной войне с Европой. Глава Пентагона Ллойд Остин отметил, что никто не хочет конфликта с Россией, которая обладает ядерным оружием. При этом США и НАТО отправляют Украине оружие. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

НАТО не будет вмешиваться в ситуацию на Украине. Альянс не должен становиться одной из сторон конфликта. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц во время своего выступления в Бундестаге. «НАТО не станет стороной войны. По этому поводу мы едины во мнении с европейскими союзниками и с США», — приводит слова Шольца ТАСС. Шольц также подчеркнул, что Евросоюз не рассматривает введение на территории Украины бесполетной зоны. Он добавил, что НАТО прежде удавалось не допустить прямого конфликта с Россией и так и должно продолжаться. Ранее президент Украины Владимир Зеленский потребовал, чтобы Запад «очистил небо» над страной или передал ей боевые самолеты и системы противовоздушной обороны, передает RT. До этого НАТО отказалось вводить бесполетную зону над государством. Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг пояснил, что это приведет к полномасштабной войне с Европой. Глава Пентагона Ллойд Остин отметил, что никто не хочет конфликта с Россией, которая обладает ядерным оружием. При этом США и НАТО отправляют Украине оружие.