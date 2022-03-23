Канцлер ФРГ поставил точку в вопросе присутствия НАТО на Украине

НАТО не будет вмешиваться в ситуацию на Украине. Альянс не должен становиться одной из сторон конфликта. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц во время своего выступления в Бундестаге.
«НАТО не станет стороной войны. По этому поводу мы едины во мнении с европейскими союзниками и с США», — приводит слова Шольца ТАСС.
Шольц также подчеркнул, что Евросоюз не рассматривает введение на территории Украины бесполетной зоны. Он добавил, что НАТО прежде удавалось не допустить прямого конфликта с Россией и так и должно продолжаться.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский потребовал, чтобы Запад «очистил небо» над страной или передал ей боевые самолеты и системы противовоздушной обороны, передает RT. До этого НАТО отказалось вводить бесполетную зону над государством. Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг пояснил, что это приведет к полномасштабной войне с Европой. Глава Пентагона Ллойд Остин отметил, что никто не хочет конфликта с Россией, которая обладает ядерным оружием. При этом США и НАТО отправляют Украине оружие.
НАТО не будет вмешиваться в ситуацию на Украине. Альянс не должен становиться одной из сторон конфликта. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц во время своего выступления в Бундестаге. «НАТО не станет стороной войны. По этому поводу мы едины во мнении с европейскими союзниками и с США», — приводит слова Шольца ТАСС. Шольц также подчеркнул, что Евросоюз не рассматривает введение на территории Украины бесполетной зоны. Он добавил, что НАТО прежде удавалось не допустить прямого конфликта с Россией и так и должно продолжаться. Ранее президент Украины Владимир Зеленский потребовал, чтобы Запад «очистил небо» над страной или передал ей боевые самолеты и системы противовоздушной обороны, передает RT. До этого НАТО отказалось вводить бесполетную зону над государством. Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг пояснил, что это приведет к полномасштабной войне с Европой. Глава Пентагона Ллойд Остин отметил, что никто не хочет конфликта с Россией, которая обладает ядерным оружием. При этом США и НАТО отправляют Украине оружие.