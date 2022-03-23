Путин: россияне перестали экстренно скупать продукты в магазинах

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Семнадцатая ежегодная пресс-конференция президента РФ. Москва, портрет, путин владимир
Владимир Путин поручил следить за ситуацией Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Россияне фактически уже перестали экстренно скупать продукты в магазинах. Об этом сообщил президент России Владимир Путин на совещании с правительством.

«Ажиотажный спрос на рынке продовольствия в России фактически спал», — заявил Путин, трансляция велась на телеканале «Россия-24». Глава государства также поручил Минсельхозу и регионам следить за ситуацией в торговых сетях и оперативно реагировать.

Россия проводит на Украине спецоперацию. Из-за этого западные страны начали вводить санкции против РФ, а иностранные компании стали покидать российский рынок. На фоне этого россияне экстренно начали скупать продукты. В Нижневартовске посетители магазинов скупили за три дня годовой запас сахара. Жители Екатеринбурга сообщали, что боятся роста цен и исчезновения товаров от брендов, уходящих из России. В Тюмени вырос спрос на соль, сахар и подсолнечное масло. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко посоветовала жителям страны не скупать гречку и сахар впрок, потому что там могут завестись жучки.

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Россияне фактически уже перестали экстренно скупать продукты в магазинах. Об этом сообщил президент России Владимир Путин на совещании с правительством. «Ажиотажный спрос на рынке продовольствия в России фактически спал», — заявил Путин, трансляция велась на телеканале «Россия-24». Глава государства также поручил Минсельхозу и регионам следить за ситуацией в торговых сетях и оперативно реагировать. Россия проводит на Украине спецоперацию. Из-за этого западные страны начали вводить санкции против РФ, а иностранные компании стали покидать российский рынок. На фоне этого россияне экстренно начали скупать продукты. В Нижневартовске посетители магазинов скупили за три дня годовой запас сахара. Жители Екатеринбурга сообщали, что боятся роста цен и исчезновения товаров от брендов, уходящих из России. В Тюмени вырос спрос на соль, сахар и подсолнечное масло. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко посоветовала жителям страны не скупать гречку и сахар впрок, потому что там могут завестись жучки.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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