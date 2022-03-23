Путин: россияне перестали экстренно скупать продукты в магазинах

Россияне фактически уже перестали экстренно скупать продукты в магазинах. Об этом сообщил президент России Владимир Путин на совещании с правительством.
«Ажиотажный спрос на рынке продовольствия в России фактически спал», — заявил Путин, трансляция велась на телеканале «Россия-24». Глава государства также поручил Минсельхозу и регионам следить за ситуацией в торговых сетях и оперативно реагировать.
Россияне фактически уже перестали экстренно скупать продукты в магазинах. Об этом сообщил президент России Владимир Путин на совещании с правительством. «Ажиотажный спрос на рынке продовольствия в России фактически спал», — заявил Путин, трансляция велась на телеканале «Россия-24». Глава государства также поручил Минсельхозу и регионам следить за ситуацией в торговых сетях и оперативно реагировать. Россия проводит на Украине спецоперацию. Из-за этого западные страны начали вводить санкции против РФ, а иностранные компании стали покидать российский рынок. На фоне этого россияне экстренно начали скупать продукты. В Нижневартовске посетители магазинов скупили за три дня годовой запас сахара. Жители Екатеринбурга сообщали, что боятся роста цен и исчезновения товаров от брендов, уходящих из России. В Тюмени вырос спрос на соль, сахар и подсолнечное масло. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко посоветовала жителям страны не скупать гречку и сахар впрок, потому что там могут завестись жучки.