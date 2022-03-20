В Нижневартовске паникеры за три дня скупили годовой запас сахара

В Нижневартовске ажиотажный спрос на сахар Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Цены на продукты в России

В магазинах Нижневартовска из-за ажиотажного спроса за три дня был скуплен годовой запас сахара. Об этом на брифинге для журналистов рассказал глава города Дмитрий Кощенко, передает корреспондент URA.RU.

«Анализ показал, что за три дня с 11 по 13 марта когда мы начали анализировать сколько было приобретено для того чтобы просто сопоставить, то вот за эти дни населением было скуплен годовой запас [сахара]. Ранее за год соответствующий объем был реализован», — прокомментировал глава Нижневартовска.

Кощенко также отметил, что поскольку Нижневартовск является центром агломерации, то раскупали сахар жители и близлежащих муниципалитетов. «Обращаю внимание, что мониторинг, который проводится, показывает, что рафинад есть и доступен практически в каждом магазине», — добавил мэр.

Ранее URA.RU сообщало, что спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко во время визита в Югру призывала россиян не скупать сахар и гречку. Западные страны ранее ввели в отношении России масштабные экономические санкции из-за специальной операции на Украине. Министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев заявил, что российские аграрные производители наращивают производство и готовы обеспечить страну продовольствием. Он добавил, что в распределительных центрах были сформированы достаточные запасы продуктов, благодаря чему поставки в торговые сети будут идти без перебоев.

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