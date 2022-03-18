Матвиенко призвала россиян не скупать гречку и сахар. «Жучки заведутся»

18 марта 2022 в 16:55 Размер текста - 17 +

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко не рекомендует россиянам скупать гречку и сахар Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Цены на продукты в России Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко рекомендовала россиянам не скупать гречку и сахар в магазинах. Об этом она заявила на брифинге для журналистов во время визита в Югру. «Не надо скупать гречку. Ну, заведутся там жучки. Еще до конца не израсходовали гречку, которую в ковид закупили, когда началось. И не нужно [покупать] столько сахара. Его в таком количестве никто не употребляет. У нас есть достаточные запасы и круп, и сахара. Об этом правительство неоднократно заявляло», — прокомментировала Матвиенко. Западные страны ранее ввели в отношении России масштабные экономические санкции из-за специальной операции на Украине. Министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев заявил, что российские аграрные производители наращивают производство и готовы обеспечить страну продовольствием. Он добавил, что в распределительных центрах были сформированы достаточные запасы продуктов, благодаря чему поставки в торговые сети будут идти без перебоев. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко рекомендовала россиянам не скупать гречку и сахар в магазинах. Об этом она заявила на брифинге для журналистов во время визита в Югру. «Не надо скупать гречку. Ну, заведутся там жучки. Еще до конца не израсходовали гречку, которую в ковид закупили, когда началось. И не нужно [покупать] столько сахара. Его в таком количестве никто не употребляет. У нас есть достаточные запасы и круп, и сахара. Об этом правительство неоднократно заявляло», — прокомментировала Матвиенко. Западные страны ранее ввели в отношении России масштабные экономические санкции из-за специальной операции на Украине. Министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев заявил, что российские аграрные производители наращивают производство и готовы обеспечить страну продовольствием. Он добавил, что в распределительных центрах были сформированы достаточные запасы продуктов, благодаря чему поставки в торговые сети будут идти без перебоев.