Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко рекомендовала россиянам не скупать гречку и сахар в магазинах. Об этом она заявила на брифинге для журналистов во время визита в Югру.
«Не надо скупать гречку. Ну, заведутся там жучки. Еще до конца не израсходовали гречку, которую в ковид закупили, когда началось. И не нужно [покупать] столько сахара. Его в таком количестве никто не употребляет. У нас есть достаточные запасы и круп, и сахара. Об этом правительство неоднократно заявляло», — прокомментировала Матвиенко.
Западные страны ранее ввели в отношении России масштабные экономические санкции из-за специальной операции на Украине. Министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев заявил, что российские аграрные производители наращивают производство и готовы обеспечить страну продовольствием. Он добавил, что в распределительных центрах были сформированы достаточные запасы продуктов, благодаря чему поставки в торговые сети будут идти без перебоев.
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко рекомендовала россиянам не скупать гречку и сахар в магазинах. Об этом она заявила на брифинге для журналистов во время визита в Югру. «Не надо скупать гречку. Ну, заведутся там жучки. Еще до конца не израсходовали гречку, которую в ковид закупили, когда началось. И не нужно [покупать] столько сахара. Его в таком количестве никто не употребляет. У нас есть достаточные запасы и круп, и сахара. Об этом правительство неоднократно заявляло», — прокомментировала Матвиенко. Западные страны ранее ввели в отношении России масштабные экономические санкции из-за специальной операции на Украине. Министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев заявил, что российские аграрные производители наращивают производство и готовы обеспечить страну продовольствием. Он добавил, что в распределительных центрах были сформированы достаточные запасы продуктов, благодаря чему поставки в торговые сети будут идти без перебоев.