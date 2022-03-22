В бизнес-сообществе Кургана объяснили причины роста цен

В «Опоре России» заявляют, что предприниматели вынуждены повышать цены Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Цены на продукты в России

Курганские предприниматели вынуждены повышать цены, так как поставщики также увеличивают стоимость продукции. Об этом председатель регионального отделения «Опоры России» Ольга Лютикова заявила на совещании по соблюдению законодательства о ценообразовании, которое провел прокурор области Андрей Назаров.

«Коллеги, неужели вы искренне считаете, что предприниматель, купив молоко у поставщика за 100 рублей, продаст его за 85? Это противоречит любым принципам экономики. Поставщик тоже повышает цену не просто так. Он завязан на своих партнеров, в большинстве своем, зарубежных. Даже то, что сейчас имеется на складах и было куплено по старым ценам, будет наценено с учетом того, что следующая партия придет по такой космической стоимости, что можно сразу сворачивать бизнес», — приводит слова Лютиковой telegram-канал «Бизнес-сообщество Курганской области».

Лютикова добавила, что прибыль, полученная от реализации товара, закупленного по старым ценам, предприниматели потратят на сохранение рабочих мест, выплату зарплат, налоги. «Как потребитель, я не могу не ужасаться тому, что каждый день, придя в магазин, я вижу новые цены. Но как представитель бизнеса, я понимаю, почему это происходит», — отметила она.

При этом в «Опоре России» отметили, что многие из участников совещания высказали много критики в адрес предпринимателей. Выступающие считают, что бизнес необоснованно повысил цены, чтобы увеличить собственную прибыль.

Рост цен в магазинах начался после введения Западом антироссийских санкций, связанных с начавшейся 24 февраля спецоперацией на Украине. Также рост цен объясняли ажиотажным спросом на продукцию. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что санкции ввели бы и без этого. Также глава государства анонсировал 16 марта меры поддержки для населения и бизнеса. В России поднимут прожиточный минимум, минимальный размер оплаты труда (МРОТ), а также выплаты и пенсии.

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