Первоуралец отсудил у руководства 1 млн за травму на производстве

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Первоуралец получил серьезную травму в ходе шиномонтажа Фото:

Житель Первоуральска, работающий водителем мусоровоза в ООО «Экотехпром», отсудил у руководства компенсацию морального вреда в размере 1 миллиона рублей. Работодатель предлагал пострадавшему 50 тысяч рублей, однако тот отказался и обратился в суд, сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.

«Виктор М. обратился с иском в Первоуральский городской суд, в котором просил взыскать ООО „Экотехпром“ компенсацию морального вреда в размере 1 миллиона рублей, а также судебные расходы — 25 тысяч рублей. Решением суда первой инстанции исковые требования были удовлетворены частично. Была взыскана компенсация морального вреда в размере 1 миллиона рублей. <…> Представитель ответчика отмечал, что после получения травмы работодатель был готов добровольно возместить истцу причиненный ущерб, выплатив единоразовую помощь в размере 50 тысяч рублей. Но работник отказался от подобного урегулирования спора», — проинформировали в пресс-службе.

В ходе шиномонтажа колеса мусоровоза замочное кольцо вылетело из паза диска и ударило пострадавшего по ногам и лицу. Виктор получил переломы ноги и скулы, сотрясение головного мозга и ушибленные раны головы. Пострадавший проходил длительное лечение, его здоровью был причинен необратимый вред, сообщили в пресс-службе. Суд установил, что должностные лица ООО «Экотехпром» не обеспечили безопасные условия труда, вследствие чего произошла травма.

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Житель Первоуральска, работающий водителем мусоровоза в ООО «Экотехпром», отсудил у руководства компенсацию морального вреда в размере 1 миллиона рублей. Работодатель предлагал пострадавшему 50 тысяч рублей, однако тот отказался и обратился в суд, сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда. «Виктор М. обратился с иском в Первоуральский городской суд, в котором просил взыскать ООО „Экотехпром“ компенсацию морального вреда в размере 1 миллиона рублей, а также судебные расходы — 25 тысяч рублей. Решением суда первой инстанции исковые требования были удовлетворены частично. Была взыскана компенсация морального вреда в размере 1 миллиона рублей. <…> Представитель ответчика отмечал, что после получения травмы работодатель был готов добровольно возместить истцу причиненный ущерб, выплатив единоразовую помощь в размере 50 тысяч рублей. Но работник отказался от подобного урегулирования спора», — проинформировали в пресс-службе. В ходе шиномонтажа колеса мусоровоза замочное кольцо вылетело из паза диска и ударило пострадавшего по ногам и лицу. Виктор получил переломы ноги и скулы, сотрясение головного мозга и ушибленные раны головы. Пострадавший проходил длительное лечение, его здоровью был причинен необратимый вред, сообщили в пресс-службе. Суд установил, что должностные лица ООО «Экотехпром» не обеспечили безопасные условия труда, вследствие чего произошла травма.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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